Te contamos quién es Greg Peters, CEO de Netflix junto a Ted Sarandos.

La dirección ejecutiva de Netflix, además de Ted Sarandos, también está liderada por Greg Peters.

¿Quién es Greg Peters?

Greg Peters es un empresario estadounidense que se desempeña como codirector ejecutivo de Netflix.

Greg Peters, CEO de Netflix

¿Cuántos años tiene Greg Peters?

En la actualidad, Greg Peters tiene 54 años de edad. Su fecha de nacimiento exacta no se conoce.

¿Quién es la esposa Greg Peters?

El empresario Greg Peters está casado con Kimi Peters.

¿Cuántos hijos tiene Greg Peters?

No hay información acerca de cuántos hijos tiene Greg Peters.

Greg Peters, CEO de Netflix (Joan Cros / Joan Cros via Reuters Connect)

¿Qué estudió Greg Peters?

Se sabe que Greg Peters es licenciado en Física y Astronomía por la Universidad de Yale.

¿En qué ha trabajado Greg Peters?

Antes de entrar a Netflix, Greg Peters trabajó como ingeniero en Wine.com.

También fue vicepresidente senior de productos electrónicos de consumo para Macrovision Solutions Corp.

Así como proveedor de software de entretenimiento en digital en Mediabolic Inc. y Red Hat Network, y proveedor de Linux y tecnología de código abierto.

En 2008, Greg Peters llegó a Netflix como director de desarrollo internacional. Después sería director de operaciones y director de producto de la plataforma.

Para 2023, Greg Peters se convirtió en CEO de Netflix junto a Ted Sarandos.

Greg Peters, CEO de Netflix

Greg Peters y Ted Sarandos visitan Warner Bros. con David Zaslav

Este 18 de diciembre, Greg Peters y Ted Sarandos visitaron las instalaciones de Warner Bros.

La visita contó con la compañía de David Zaslav quien acompañó a los ejecutivos de Netflix por el lote de Warner Bros. en Brubank, California.

Durante su recorrido, Greg Peters y Ted Sarandos fueron captados en diversos lugares emblemáticos de Warner, como la famosa Torre de Agua.

Según detalla The Hollywood Reporter, aparentemente Greg Peters y Ted Sarandos se reunieron con directivos del estudio.