Una de las principales dudas de la compra de Warner Bros. por parte de Netflix, es qué iba a suceder con HBO —tanto el canal como la plataforma de streaming— pues parece que estos no empatan con la nueva estrategia.

Al respecto, Greg Peters, Co-CEO de Netflix, dio una entrevista donde calmó las cosas alrededor del tema de Warner Bros. y HBO.

HBO Max y Netflix (Especial)

Netflix no desmantelará HBO tras la compra de Warner Bros.

En declaraciones dadas a The Hollywood Reporter, Greg Peters señaló que Netflix tiene la intención de mantener a todo el equipo de HBO tras la compra de Warner Bros.

Greg Peters aseguró que todo el talento liderado por Casey Bloys de HBO se quedará dentro de la nueva estructura de la compañía, además de ofrecer un entorno creativo adecuado.

Si bien no lo menciona de manera explícita, esto indicaría que la actual plantilla de HBO se quedará intacta a pesar de la compra de Warner Bros.; desde la parte ejecutiva, hasta los guionistas y gente de marketing.

Recordemos que hace unas semanas, Netflix aseguró que Warner Bros. operaría de manera independiente; el mantener intacto HBO sería parte de esa estrategia de funcionar como entes separados.

Netflix Logo (Unsplash)

Netflix no sabe si integrar o mantener separado a HBO

Aunque ya se dejó claro que HBO no va a desaparecer a pesar de la compra de Warner Bros. por parte de Netflix, lo que no se ha decidido es si serán entes separados o se integrará a la plataforma roja de streaming.

Greg Peters menciona que aún se evalúa si se mantiene HBO Max como aplicación independiente o, por el contrario, se fusiona con Netflix, siendo un nuevo apartado en la misma.

Si bien no está claro para los ejecutivos, público y analistas creen que es solo cuestión de tiempo para que todo el contenido de HBO se integre a Netflix de una u otra manera.

Ya se ha demostrado que no es rentable que una misma compañía tenga varios servicios de streaming periféricos a su plataforma principal.