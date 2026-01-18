Donald Trump se ha convertido en uno de los involucrados directos de la compra de Warner Bros. por parte de Netflix, al darse a conocer que compró bonos de ambas compañías.

Lo que más sorprende es que Donald Trump compró estos bonos de Netflix y Warner Bros. tan solo días después de que se hiciera oficial el acuerdo de compra entre ambas compañías.

Donald Trump (Evan Vucci / AP)

Bonos de Donald Trump de Netflix y Warner Bros. ascienden a los 1.5 mdd

De acuerdo con un reporte financiero de la Casa Blanca, Donald Trump compró bonos de Netflix y Warner Bros. por 250 mil y 500 mil dólares los días 12 y 16 de diciembre.

En total, Donald Trump compró 1.5 mdd en bonos de Netflix y Warner Bros., lo cual es una inversión interesante en ambas compañías que podría convertirse en una sola en 2026 si no sucede nada extraordinario.

Con esta compra, el presidente de Estados Unidos se mete al negocio del streaming, aunque al parecer su participación sería minoritaria, a menos que se dé algún cambio en el futuro inmediato.

Netflix y Warner Bros. no han dado una declaración al respecto de esta compra de bonos de deuda por parte de Donald Trump.

Netflix (Unsplash)

Donald Trump adquirió los bonos de Netflix y Warner Bros. tras confirmarse la compra

Netflix y Warner Bros, anunciaron el acuerdo de compra el 5 de diciembre de 2025; como podemos ver, Donald Trump compró los bonos de deuda alrededor de 10 días después de que se confirmara la adquisición.

Lo cual sugiere que Donald Trump confía en que la se concrete la compra de Netflix y Warner Bros., pues eso haría subir los rendimientos de sus bonos, siendo una transacción segura.

Muchos analistas han interpretado este movimiento como un apoyo del presidente de Estados Unidos para con la adquisición, contrario a los reportes iniciales que estaba en desacuerdo con la misma.

Al mismo tiempo, es otra muestra del distanciamiento de Trump con los Ellison y Paramount, luego de negar su amistad y que su yerno, Jared Kushner, retirara su dinero de la oferta del estudio por Warner Bros.