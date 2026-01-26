Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, comparecerá el martes 3 de febrero de 2026 ante el subcomité antimonopolio del Senado de Estados Unidos para defender la compra de Warner Bros.

El directivo buscará convencer a los legisladores de que la adquisición no representa un monopolio, en medio de crecientes cuestionamientos sobre el dominio que alcanzaría la plataforma en la industria del entretenimiento.

La audiencia de Ted Sarandos sobre la compra de Warner Bros. se dará a inicios de febrero

De acuerdo con el reporte de Deadline, Ted Sarandos se presentará ante el Senado de Estados Unidos por la compra de Warner Bros. el próximo 3 de febrero.

La audiencia de Ted Sarandos será ante el subcomité antimonopolio del Comité Judicial del Senado, el cual es presidido por el senador Mike Lee.

Ahí el Co CEO de Netflix tendrá que exponer de manera puntual el por qué no se puede considerar una jugada de monopolio la compra de Warner Bros.

Pues desde el anuncio de la compra, tanto competidores, como legisladores y público en general, han señalado que si se concreta, la plataforma de streaming dominará el entretenimiento actual.

De hecho se mencionó en su momento que habría problemas con las instancias reguladoras, debido a la posición de mercado que lograría Netflix con la compra.

Legisladores de Estados Unidos han discutido la compra de Warner Bros.

Como ya se mencionó, los legisladores de Estados Unidos llevan más de un mes discutiendo la compra de Warner Bros. por parte de Netflix.

De ahí que quieran esta audiencia con Ted Sarandos para que despeje todas las dudas acerca de la adquisición que está haciendo Netflix, la cual es la más grande del entretenimiento.

Esto es algo normal con este tipo de transacciones, recordemos que sucedió lo mismo cuando Microsoft se hizo con Activisión Blizzard.

No dudemos que también se cite a otras personas involucradas como David Zaslav de Warner Bros., e incluso a David Ellison de Paramount.

Pues el Senado de Estados Unidos también ha discutido acerca de los intentos de compra hostil por parte de Paramount.