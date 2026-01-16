La batalla de Paramount en contra de Netflix no ha terminado. Ahora, David Ellison está buscando respaldo en Europa para bloquear la compra de Warner Bros.

David Ellison, dueño y presidente de Paramount, se habría reunido con figuras políticas importantes de Europa para discutir su oferta por Warner Bros., además de pedir apoyo para bloquear a Netflix de la transacción.

David Ellison estuvo en Europa hablando de la compra de Warner Bros. por parte de Netflix

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, David Ellison se reunió con Emmanuel Macron, presidente de Francia, para hablar sobre la oferta de Paramount, así como la compra de Warner Bros. por parte de Netflix.

Además, personajes importantes de Paramount estuvieron en Reino Unido discutiendo sobre el caso de Warner Bros. y Netflix.

Aún más, el reporte señala que hubo más reuniones a mediados de enero de 2026 con la Comisión Europea, en diferentes países, en todas estas el tema central fue la mencionada compra del estudio dueño de DC Comics.

Aunque no se dieron más detalles de estas reuniones, es claro que el estudio y sus ejecutivos buscan apoyo para impedir que se concrete la compra, luego de que fueran rechazados en diversas ocasiones.

Paramount quiere evitar la compra de Warner Bros. por parte de Netflix a toda costa

La reunión de David Ellison y ejecutivos de Paramount con autoridades europeas es solo parte de la estrategia para evitar la compra de Warner Bros. por parte de Netflix.

Desde mediados de 2025, Paramount ha estado intentando comprar Warner Bros.; aunque en un inicio parecía algo de mero trámite, las cosas dieron un giro cuando se concretó el acuerdo con Netflix.

Esto no agradó a ejecutivos de Paramount, que desde diciembre de 2025 han intentado toda clase de movimientos para cancelar dicho acuerdo ; desde apelar a autoridades en Estados Unidos y “sobornar” inversionistas, hasta demandar a Netflix.