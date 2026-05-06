Durante la mañanera del pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum lanzó una crítica directa a Elektra por amenazar a clientes deudores, asegurando que son prácticas que aún empresas las realizan.

Crítica de Sheinbaum para Elektra que surgió tras poner en la mesa el tema de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal (FNDL) y el cobro a deudores.

Así como Sheinbaum defendió a los solicitantes de un crédito, al asegurar que el pueblo de México es pagador, pues el problema de las deudas son por los altos intereses que cobran las empresas privadas.

Amenazar a clientes deudores es una práctica que Elektra aún lleva: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum criticó la práctica de amenazar a clientes deudores que aún Elektra lleva a cabo, esto en el tema de la FNDL y el cobro a deudores pese a su cierre.

Incluso, Sheinbaum reconoció que hasta el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en su pasado amenazaba a los deudores.

“Se siguió con prácticas de amenazar… Por cierto hay empresas privadas que hacen eso, no sé si se les ocurre una… bueno ya no voy a decir, Elektra hay otras, ¿apoco no? Así se usaba antes en el Infonavit, en la Financiera…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum asegura que las deudas son un problema por los altos intereses

Tras criticar a Elektra por amenazar a clientes deudores, la mandataria Sheinbaum aseguró que los mexicanos son pagadores, sin embargo, las cuentas son impagables debido a altos intereses que las empresas privadas imponen.

“La gente no podía pagar, las mexicanas y mexicanos somos buenos pagadores, el pueblo de México no dice tengo una deuda y quiero pagar, al revés la gente quiere pagar sus deudas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A lo que Sheinbaum precisó que pagar es difícil, pues los empresarios construyen contratos desde el 50% y hasta el 100% de interés sobre lo prestado.