Aunque criticada, Netflix se mantiene como la plataforma de streaming por excelencia, con un dominio casi absoluto al lograr los 325 millones de suscriptores en 2025.

Esto significó un crecimiento considerable para Netflix, pues además de los suscriptores, el tiempo de visualización aumentó dentro del contenido de la plataforma.

Netflix espera seguir creciendo en suscriptores en 2026

De acuerdo con el reporte de la propia Netflix, el aumento de suscriptores a 325 millones fue significativo, ya que en 2024 se mantenían en 300 millones .

Sin embargo, no planean detenerse ahí, pues el mismo reporte de Netflix señala que esperan un crecimiento del 10% para este 2026.

Netflix (Unsplash)

Además, gracias a esos 325 millones de suscriptores, la plataforma alcanzó las 96 mil millones de horas de visualización, tan solo en la segunda mitad de 2025.

Lo cual representa un aumento del 2% anual; sin olvidar que de todas esas horas visualizadas, el 9% fue solo de los contenidos originales de la marca.

Señalando que para mantener este ritmo se invertirán 20 mil millones de dólares en contenido, contrario a los 18 mil millones que se destinaron en 2025.

Ya que se espera un retorno de inversión para la segunda mitad de 2026, con un incremento en los ingresos operativos.

La compra de Warner Bros. potenciará el crecimiento de Netflix

Las cosas para Netflix pintan muy bien para este 2026, pues además de su crecimiento orgánico anteriormente mencionado, la compra de Warner Bros. será un potenciador.

Netflix mantiene su narrativa de dejar a Warner Bros. como un ente aparte, además de tener un compromiso con los estrenos en cine.

Aún así, es claro que la llegada del contenido original de Warner Bros. a Netflix atraerá a los fans del estudio dueño de DC Comics.

No hay que olvidar que HBO Max, la plataforma de Warner Bros., tiene 127 millones de suscriptores; aunque no se espera que todos pasen a Netflix, por lo menos sí un porcentaje considerable.