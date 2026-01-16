En entrevista con el New York Times, Ted Sarandos, CEO de Netflix ha prometido hasta 45 días en cines para sus películas tras acuerdo con Warner Bros, dando revés a los 17 días para exhibir las cintas en salas.

“Cuando se concrete este acuerdo, tendremos un mecanismo de distribución cinematográfica fenomenal capaz de generar miles de millones de dólares en ingresos de taquilla, y no queremos arriesgarlo. Gestionaremos este negocio de forma muy similar a como lo hacemos hoy, con periodos de exhibición de 45 días”. Ted Sarandos, CEO de Netflix

Con ello, el CEO de Netflix aseguró que esta nueva ventana de exhibición en cines para las películas de Warner Bros se recalcula por el público, pues Ted Sarandos dijo entender “que la gente esté sensible porque ama el cine y no quiere que termine”, así como apunto que no es su objetivo desaparecer el séptimo arte.

Ted Sarandos, CEO de Netflix (Image Press Agency / Image Press Agency via Reuters C)

Netflix asegura que quiere triunfar en las taquillas de cine tras la compra de Warner Bros.

Luego de que Netflix ha prometido hasta 45 días en cines para sus películas tras acuerdo con Warner Bros., también la plataforma de streaming aseguró que su deseo es triunfar en las taquillas.

Por lo que con la compra de Warner Bros., el CEO de Netflix, Ted Sarandos aseguró que no pondrá en riesgo el cine de Warner Bros.

“Estamos comprando un motor de distribución teatral que genera miles de millones de dólares. No queremos poner eso en riesgo”. Ted Sarandos, CEO de Netflix

Asimismo, Netflix dijo que tras la compra de Warner Bros. serán competitivos para la industria del cine, pues su deseo es también el de triunfar en la taquilla con todos los estreno de películas que tendrán.