A vísperas de que se complete la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), las fallas detectadas anteriormente por la Agencia Federal de Aviación Civil (FAA por sus siglas en inglés) continuarían en los filtros de seguridad.

Luego de que la periodista Lourdes Mendoza compartió una serie de fotos en sus redes sociales en la que señaló que los filtros de seguridad en la Terminal 2 del AICM no son aptos, tras una reciente inspección de la FFA.

Sin embargo, por ahora la FFA no ha emitido alguna recomendación o reporte actualizado, pues lo último sobre las fallas en las operaciones del AICM, son las admitidas en diciembre pasado por la propia autoridad de aeropuerto.

Filtros de seguridad del AICM aún mantiene fallas

De acuerdo a la periodista Lourdes Mendoza aseguró que el AICM tuvo una inspección reciente de parte de la FAA, donde se detectaron fallas.

Fallas señaladas en los filtros de seguridad del AICM, pues su estructura no sería la adecuada en el ingreso de la Terminal 2 a las salas para los vuelos internacionales debido a que los cristales de estas son transparentes, mismo que dejarían ver los protocolos con lo que se realizan las inspecciones.

Ante este, Lourdes Mendoza lanzó una crítica al almirante Juan José Padilla Olmos, director General del AICM y la gestión de la Secretaría de Marina (SEMAR) en el recinto, apuntando que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) debería ser la encargada de la ambientación del punto aeroportuario.

🆘 Filtros de seguridad @AICM_mx NO aptos ‼️✈️ con la novedad de qué hubo una inspección de la @FAANews y dijeron que los filtros de seguridad para ingresar en la T2 a las salas para los vuelos internacionales NO son aptos por los cristales que dejan ver todo! @FIFAWorldCup una… pic.twitter.com/3zNJUBb6FY — Lourdes mendoza (@lumendoz) April 22, 2026

AICM con fallas en vísperas de Mundial 2026

Las fallas en filtros de seguridad del AICM se ponen en evidencia a vísperas de que la contienda del Mundial 2026 llegue a México en junio próximo.

Lo que nuevamente aviva las críticas a la remodelaciones no sólo al AICM, sino, también estadios, sistemas de transporte y vías públicas, donde se ha señalado que México no terminará a tiempo, además del gasto invertido.