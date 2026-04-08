Las lluvias de la tarde de este martes 7 de abril afectaron la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en medio de la remodelación por el Mundial 2026.

Autoridades de la AICM informaron que la presencia de lluvias en la Terminal 1 no interrumpió la continuidad de las operaciones; sin embargo, en redes sociales se evidencia la “cascada” de agua.

Cascadas por lluvia dentro de la Terminal 1 del AICM en medio de remodelación

Videos en redes sociales registraron las cascadas de agua que ocasionaron las lluvias de este martes 7 de abril al interior de la Terminal 1 del AICM, que alcanzó a varios usuarios.

En las imágenes se observa el momento exacto en el que el agua de lluvia ingresa a la Terminal 1 del AICM y los usuarios alejan su equipaje de la zona para evitar que se mojen.

Asimismo, los videos muestran que el personal de limpieza del AICM atendió la presencia de lluvia en la Terminal 1, pero el servicio no se suspendió pese a la presencia de agua.

Lluvias afectan Terminal 1 del AICM en medio de remodelación (Captura de pantalla)

AICM confirma ingreso de lluvia en Terminal 1 sin suspensión de operaciones

A través de redes sociales, el AICM confirmó que el ingreso de lluvia en la Terminal 1 fue a causa de las fuertes lluvias en la zona nororiente de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la información, a las fuertes lluvias se sumó que esa parte del techo por donde entró el agua está siendo intervenida como parte de la remodelación del AICM para el Mundial 2026.

El AICM informó que, hasta el momento, no se han reportado más afectaciones en las instalaciones, además de que la presencia del agua no interrumpió las operaciones en la Terminal 1.