El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), confirmó que se registra una fuga de aguas negras en las inmediaciones de la Terminal 1 debido a una tubería dañada.

“Durante los trabajos de remodelación y mantenimiento hubo afectaciones en una tubería ocasionando una fuga de agua en el pasillo ambulatorio nacional” AICM

Así lo reportó la dirección del aeropuerto capitalino por medio de un comunicado, en el que destacó que el incidente ocurrió mientras se estaban realizando trabajos de remodelación y mantenimiento.

A través de redes sociales se han difundido algunas imágenes y videos en los que se puede observar que la magnitud de la fuga de aguas negras no fue menor.

AICM reporta fuga de aguas negras en Terminal 1 por tubería dañada (Yazmín Betancourt)

AICM sufre fuga de aguas negras en Terminal 1

La tarde del miércoles 29 de abril, usuarios del AICM reportaron una fuga de aguas negras que se registró en una zona de la planta alta de la Terminal 1.

En medio de los reportes sobre el incidente, el AICM compartió un breve mensaje en el que confirmó los hechos y ofreció una explicación de los mismos.

En la publicación, el aeropuerto Benito Juárez de la CDMX indicó que la fuga de aguas negras se generó debido a una tubería dañada que estaba bajo trabajos de reparación.

“El día de hoy alrededor de las 15:00 horas durante los trabajos de remodelación y mantenimiento hubo afectaciones en una tubería ocasionando una fuga de agua en el pasillo ambulatorio nacional, planta alta de la Terminal 1″ AICM

De la misma forma, el aeródromo capitalino detalló que el incidente ocurrió en el pasillo ambulatorio nacional que se localiza en la planta alta de la Terminal 1.

Tras señalar que los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas, el AICM aseguró que se pusieron en marcha las medidas necesarias para mitigar la fuga y recuperar la movilidad en la zona.

Video muestran fuga de aguas negras en el AICM

Previo al comunicado en el que el AICM confirmó que se registró una fuga de aguas negras en la Terminal 1, usuarios de redes sociales compartieron un video en el que se exhibe el incidente.

En el video se puede ver que la fuga presuntamente se generó por el desprendimiento de varios plafones ubicados en la parte superior del pasillo ambulatorio nacional.

Asimismo, se logra ver que fueron varios litros de aguas residuales los que terminaron por derramarse debido a la tubería dañada, mismos que se regaron por toda la zona.

Hasta el cierre de esta nota el AICM no ha ofrecido más información sobre la fuga de aguas negras, por lo que se desconoce si los trabajos de reparación ya fueron completados.