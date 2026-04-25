Una mujer protagonizó un altercado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) luego de llegar tarde y perder su vuelo de Aeroméxico; el incidente fue captado en video.

La pasajera arribó cuando el abordaje ya había concluido, por lo que personal de la aerolínea le informó que no podía ingresar. Ante la negativa, la mujer alzó la voz y comenzó a agredirlos.

Mujer llega tarde a vuelo de Aeroméxico y protagoniza incidente en el AICM (Captura de pantalla)

Mujer pierde vuelo de Aeroméxico y agrede a personal del AICM; video la exhibe

En redes sociales se divulgó el video de una mujer que llegó tarde para abordar un vuelo operado por Aeroméxico en el AICM. Según reportes, el vuelo salía a las 17:20 y ella arribó a las 17:27 horas.

La mujer comenzó a discutir con los empleados en la zona de abordaje, por lo que el personal de seguridad del AICM tuvo que intervenir. La discusión escaló al punto de que la usuaria agredió a los presentes.

El video muestra que la mujer empuja al personal de seguridad en la insistencia de que la dejarán pasar a abordar, pero al ver que sus intentos no daban resultado, abandonó el lugar en medio de insultos.

El caso ha generado debate en redes sociales sobre la responsabilidad de los pasajeros y la rigidez de los protocolos aeroportuarios. Mientras algunos usuarios consideran que la reacción fue exagerada.