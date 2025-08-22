Bodega Aurrera reveló sus ofertas para este regreso a clases, promociones y precios especiales que estarán disponibles desde hoy hasta el próximo 16 de septiembre de 2025; te decimos los descuentos en útiles escolares.

A partir de hoy y hasta el 16 de septiembre de 2025 podrás aprovechar estas ofertas en todas las tiendas Bodega Aurrera alrededor de la República Mexicana, donde encontrarás productos para el regreso a clases.

¿Quieres aprovechar todas estas promociones? A continuación te mostramos la lista de descuentos en útiles escolares y ofertas Bodega Aurrera que estarán estarán disponibles hasta el próximo 16 de septiembre de 2025.

Ofertas y descuentos de Bodega Aurrera para este regreso a clases 2025. (captura de pantalla)

Bodega Aurrera ofertas regreso a clases hoy al 16 de septiembre 2025: Los descuentos en útiles escolares

Bodega Aurrera lanzó grandes ofertas y promociones en una variedad de útiles escolares de excelente calidad y a los mejores precios; esta es la lista de descuentos:

Cuaderno profesional Pan+Gear a 14.50 pesos

Cuaderno profesional Pozar a 25 pesos

Cuaderno cosido tipo italiano pen+Gear a 39 pesos

Cuaderno profesional Scribe a 45 pesos

Diccionario Larousse a 150 pesos

Pegamento blanco o adhesivo Bully, Elmers o Kole a 15 pesos

Set de plumas Bic, Azor o Paper mate a 23 pesos

Set de lápices Bic, Paper mate o Dixon a 26 pesos

Lápices de colores 12 piezas Crayola o Bic a 85 pesos

Mochila sencilla a 99 pesos

Lapicera de personajes a 149 pesos

Lonchera de personajes a 279 pesos

Mochila de personajes a 379 pesos

Bodega Aurrera ofertas hoy al 16 de septiembre 2025: Descuentos en más productos para el regreso a clases 2025

Bodega Aurrera no solo tiene ofertas y descuentos en útiles escolares esenciales, sino que ofrece más productos que los estudiantes podrían ocupar como artículos electrónicos, ropa y más; las promociones son las siguientes: