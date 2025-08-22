Bodega Aurrera reveló sus ofertas para este regreso a clases, promociones y precios especiales que estarán disponibles desde hoy hasta el próximo 16 de septiembre de 2025; te decimos los descuentos en útiles escolares.
A partir de hoy y hasta el 16 de septiembre de 2025 podrás aprovechar estas ofertas en todas las tiendas Bodega Aurrera alrededor de la República Mexicana, donde encontrarás productos para el regreso a clases.
¿Quieres aprovechar todas estas promociones? A continuación te mostramos la lista de descuentos en útiles escolares y ofertas Bodega Aurrera que estarán estarán disponibles hasta el próximo 16 de septiembre de 2025.
Bodega Aurrera ofertas regreso a clases hoy al 16 de septiembre 2025: Los descuentos en útiles escolares
Bodega Aurrera lanzó grandes ofertas y promociones en una variedad de útiles escolares de excelente calidad y a los mejores precios; esta es la lista de descuentos:
- Cuaderno profesional Pan+Gear a 14.50 pesos
- Cuaderno profesional Pozar a 25 pesos
- Cuaderno cosido tipo italiano pen+Gear a 39 pesos
- Cuaderno profesional Scribe a 45 pesos
- Diccionario Larousse a 150 pesos
- Pegamento blanco o adhesivo Bully, Elmers o Kole a 15 pesos
- Set de plumas Bic, Azor o Paper mate a 23 pesos
- Set de lápices Bic, Paper mate o Dixon a 26 pesos
- Lápices de colores 12 piezas Crayola o Bic a 85 pesos
- Mochila sencilla a 99 pesos
- Lapicera de personajes a 149 pesos
- Lonchera de personajes a 279 pesos
- Mochila de personajes a 379 pesos
Bodega Aurrera ofertas hoy al 16 de septiembre 2025: Descuentos en más productos para el regreso a clases 2025
Bodega Aurrera no solo tiene ofertas y descuentos en útiles escolares esenciales, sino que ofrece más productos que los estudiantes podrían ocupar como artículos electrónicos, ropa y más; las promociones son las siguientes:
- Laptop Lenovo a 5 mil 899 pesos
- Laptop HP a 7 mil 999 pesos
- Multifuncional Deskjet a mil 699 pesos
- Tablet Lenovo M9 a 2 mil 599 pesos
- Playera polo Trends a 95 pesos
- Camisa escolar Tonny’s a 55 pesos
- Calceta escolar de nylon Mariannita 2 pares a 59 pesos
- Calceta escolar de algodón Mariannita 2 pares a 65 pesos
- Tenes Simply Basic a 339 pesos