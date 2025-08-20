Falta poco para el regreso a clases 2025, de ahí que estas 4 mochilas Chenson para niña tengan un buen precio en oferta en Coppel.

Lo mejor de todo es que las 4 mochilas Chenson para niña en Coppel tienen diseños variados, para los gustos de todas ellas en este regreso a clases 2025.

4 mochilas Chenson para niña en oferta en Coppel

Aquí te dejamos las 4 mochilas Chenson para niña en oferta en Coppel, para que las revises y decidas cuál es la mejor para el regreso a clases 2025.

Todas se pueden comprar tanto en www.coppel.com, como en tiendas físicas.

Mochila escolar Chenson de Princesa Peach: 599 pesos Mochila con ruedas Chenson Disney de Moana: 599 pesos Mochila Chenson 1818 Rosa: 499 pesos Mochila Chenson 1818: 459 pesos

Mochila (Unsplash)

Mochila escolar Chenson de Princesa Peach en Coppel para el regreso a clases

La mochila escolar Chenson Super Mario Princesa Peach, además de tener el clásico color rosa, cuenta con varios corazones bordados en su superficie.

Además de su bolsa principal, cuenta con dos pequeñas delanteras y dos laterales en forma de red.

Su precio en Coppel es de 599 pesos.

Mochila Escolar Chenson Super Mario Princesa Peach (Coppel)

Mochila con ruedas Chenson Disney de Moana en Coppel para el regreso a clases

La mochila con ruedas Chenson Disney de Moana, está hecha de un material más resistente, debido a su diseño y función.

Tiene una bolsa principal con una imagen de Moana al frente, mientras que a los lados cuenta con dos compartimientos en forma de red.

Su precio en Coppel es de 599 pesos.

Mochila con Ruedas Chenson Disney Moana Anaranjada (Coppel)

Mochila Chenson 1818 Rosa en Coppel para el regreso a clases

Tenemos la Mochila Chenson 1818 Rosa, que cuenta con un diseño más básico que las anteriormente descritas.

Tiene una bolsa principal grande y una más pequeña en el frente, es de un color rosa liso, con un pequeño adorno de encaje en la parte inferior.

Su precio en Coppel es de 499 pesos.

Mochila Chenson 1818 Rosa (Coppel)

Mochila Chenson 1818 en Coppel para el regreso a clases

Esta Mochila Chenson 1818 de color rosa tiene adornos de lo que parecen ser plantas y hojas.

Además de su bolsa principal, tiene varios compartimientos en el frente, así como uno más pequeño a un lado.

Su precio en Coppel es de 459 pesos.