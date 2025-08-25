Aprovecha que los cuadernos en Bodega Aurrerá en remate a 10 pesos antes del regreso a clases 2025.

En caso de que no tengas mucho presupuesto y aún te falten útiles escolares, Bodega Aurrerá tiene cuadernos económicos.

Se reveló que Bodega Aurrerá puso de remate cuadernos profesionales desde 10 pesos.

Para el regreso a clases 2025, podrás comprar estos cuadernos en Bodega Aurrerá:

Cuaderno profesional de 80 hojas: 10 pesos / Disponible en cuadro grande, cuadro chico, raya y dibujo

Cuaderno profesional de 90 hojas: 14 pesos / Disponible en cuadro grande, cuadro chico, raya y dibujo

Cuaderno profesional de 90 hojas con dibujo en la portada: 25 pesos / Disponible en cuadro chico

Cuaderno profesional marca Scribe de 100 hojas: 30 pesos/ Disponible en cuadro grande, cuadro chico y raya

Cuadernos en Bodega Aurrerá en remate a 10 pesos para el regreso a clases 2025 (Especial)

Cada uno de los cuadernos que vende Bodega Aurrerá es perfecto para armar la mejor lista de útiles.

Recordemos que en cada ciclo escolar, los alumnos llevan distintas materias.

Por ello, se les piden cuadernos de distintas características y formatos.

En ese sentido, los cuadernos de Bodega Aurrerá son variados para que tus hijos tengan el mejor regreso a clases 2025 y saquen buenas notas.

Toma en cuenta que por su costo, los cuadernos de Bodega Aurrerá se agotarán rápido, por tal razón te recomendamos no perderte la oferta.

Así son los cuadernos de Bodega Aurrerá que puso en remate desde 10 pesos

Acá te decimos cómo son los cuadernos de Bodega Aurrerá por si quieres comprarlos para este regreso a clases 2025.

Los cuadernos de 80 hojas de 10 pesos son de papel bond y son resistentes para el uso diario.

Mientras que los cuadernos de 90 hojas de 14 pesos, destacan por tener hojas un poco más gruesas.

Por su parte, los cuadernos de 25 pesos de 90 hojas cuentan con ilustraciones en su portada, listos para lucir en caso de que no quieras forrarlos.

En el caso de los cuadernos Scribe, estos presentan portadas de colores y hasta una etiqueta en su parte inferior derecha para que pongas todos tus datos.