América y Pumas chocaron en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El resultado fue 3-3.

  • Marcador final: América 3-3 Pumas (partido ida cuartos de final)
Pumas celebra victoria ante América en cuartos de final del Clausura 2026
Pumas celebra victoria ante América en cuartos de final del Clausura 2026 (Mexsport / MEXSPORT)

América vs Pumas: Así fue el partido de ida de los cuartos de final

El partido América vs Pumas fue un auténtico espectáculo este sábado 2 de mayo en el Estadio Banorte.

Una feria de goles se vio en el Coloso de Santa Ursula. Pumas parecía tener al América liquidado con un 3-1 al minuto 52, pero las Águilas vinieron de atrás con Henry Martín desde la banca.

La polémica no faltó, pues los dos goles con los que empató América, fueron por penales a favor.

Goles y situaciones del partido América vs Pumas:

  • Minuto 5: Gol de Juninho (Pumas)
  • Minuto 13: Gol de Isaías Violante (América)
  • Minuto 44: Gol de Uriel Antuna (Pumas)
  • Minuto 52: Gol de Jordan Carrillo (Pumas)
  • Minuto 76: Penal para el América
  • Minuto 78: Gol de Henry Martín (América)
  • Minuto 83: Penal para el América
  • Minuto 85: Gol de Alejandro Zendejas (América)

América vs Pumas: ¿Cuándo se enfrentan en el juego de vuelta de los cuartos de final?

Después de disputar el partido de ida, ahora América vs Pumas se vuelven a enfrentar el próximo domingo 10 de mayo en el juego de vuelta, ahora en el Estadio Olímpico Universitario.

El duelo de vuelta dará inicio en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México y se podrá seguir a través del Canal 5, TUDN y ViX.

  • Partido: Pumas vs América
  • Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026
  • Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

América vs Pumas: ¿Qué necesitan para avanzar a semifinales?

América y Pumas empataron 3-3 en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX, por lo que falta el juego de vuelta para definir el pase a semifinales.

América necesita ganar sí o sí el próximo domingo 10 de mayo, mientras que a Pumas le alcanza con un empate por la posición en la tabla general.