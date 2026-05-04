América y Pumas chocaron en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El resultado fue 3-3.

Marcador final: América 3-3 Pumas (partido ida cuartos de final)

Pumas celebra victoria ante América en cuartos de final del Clausura 2026 (Mexsport / MEXSPORT)

América vs Pumas: Así fue el partido de ida de los cuartos de final

El partido América vs Pumas fue un auténtico espectáculo este sábado 2 de mayo en el Estadio Banorte.

Una feria de goles se vio en el Coloso de Santa Ursula. Pumas parecía tener al América liquidado con un 3-1 al minuto 52, pero las Águilas vinieron de atrás con Henry Martín desde la banca.

La polémica no faltó, pues los dos goles con los que empató América, fueron por penales a favor.

Goles y situaciones del partido América vs Pumas:

Minuto 5: Gol de Juninho (Pumas)

Minuto 13: Gol de Isaías Violante (América)

Minuto 44: Gol de Uriel Antuna (Pumas)

Minuto 52: Gol de Jordan Carrillo (Pumas)

Minuto 76: Penal para el América

Minuto 78: Gol de Henry Martín (América)

Minuto 83: Penal para el América

Minuto 85: Gol de Alejandro Zendejas (América)

América vs Pumas: ¿Cuándo se enfrentan en el juego de vuelta de los cuartos de final?

Después de disputar el partido de ida, ahora América vs Pumas se vuelven a enfrentar el próximo domingo 10 de mayo en el juego de vuelta, ahora en el Estadio Olímpico Universitario.

El duelo de vuelta dará inicio en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México y se podrá seguir a través del Canal 5, TUDN y ViX.

Partido: Pumas vs América

Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

América vs Pumas: ¿Qué necesitan para avanzar a semifinales?

América y Pumas empataron 3-3 en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX, por lo que falta el juego de vuelta para definir el pase a semifinales.

América necesita ganar sí o sí el próximo domingo 10 de mayo, mientras que a Pumas le alcanza con un empate por la posición en la tabla general.