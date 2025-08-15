El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y Sam’s Club se unieron para ofrecer un Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y acá te contamos todos los detalles de la alianza.

En busca de garantizar el acceso de bienes básicos a las personas de la tercera edad, el organismo y la cadena de tiendas de ventas al mayoreo, firmaron un acuerdo para ofrecer un gran descuento.

Pero, ¿en qué consiste la alianza en la que se unieron INAPAM y Sam’s Club a favor de las personas de la tercera edad? Te contamos todos los detalles del acuerdo que celebraron.

INAPAM y Sam’s Club se unen: adultos mayores tendrán un gran descuento en las tiendas

INAPAM y Sam’s Club dieron a conocer que establecieron una alianza estratégica con la que adultos mayores con credencial vigente, podrán acceder a un gran descuento en las tiendas.

De acuerdo con lo informado, se trata de un gran descuento que aplicará en el departamento de farmacia, pues las personas de la tercera edad tendrán una rebaja del 5% en sus medicamentos.

La promoción aplica en tiendas físicas Sam’s Club y también incluye productos seleccionados, alimentos, higiene y hogar en busca de ampliar la cobertura en zonas con alta demanda.

Cabe recordar que el gran descuento en medicamentos que INAPAM y Sam’s Club ofrecen a los adultos mayores con credencial vigente, también está disponible en otras cadenas de tiendas de autoservicio:

Farmacias Walmart: presenta un atractivo descuento del 7 por ciento en productos farmacéuticos para quienes cuentan con la tarjeta INAPAM.

Farmacias San Pablo: descuento del 5 al 7% de descuento.

Farmacias Similares: 10% de descuento

INAPAM y Sam’s Club se unen: así puedes acceder al gran descuento

Aunque no se ofreció información sobre la forma en la que se podrá aplicar el beneficio en las diversas sucursales de la cadena de tiendas, Sam’s Club, se sabe que únicamente se debe presentar la credencial de adulto mayor del INAPAM.

Si aún no cuentas con ella y estás pensando en iniciar el trámite, te contamos que los requisitos que debes cumplir para poder realizar el proceso, se tratan de los que se presentan a continuación:

Haber cumplido 60 o más años de edad

Acta de nacimiento legible

Identificación vigente como puede ser el INE o el pasaporte

Comprobante de domicilio reciente

CURP actualizada

Una fotografía tamaño infantil que sea de color o blanco y negro, con fondo blanco y en la que el solicitante aparezca sin lentes o gorra

Un número de teléfono en el que se pueda establecer contacto con el solicitante

En caso de que ya cuentes a cabalidad con los requisitos para tramitar la credencial del INAPAM, tienes que acudir a alguna de sus oficinas, módulos móviles e itinerantes o de ser el caso, al DIF de tu municipio.