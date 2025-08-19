Ya se acerca el regreso a clases 2025, si aún no completas la lista de útiles, te ayudamos con estas 6 mochilas Chenson en oferta en Coppel.

Las 6 mochilas Chenson en oferta en Coppel destacan por tener distintos diseños, además que aseguran una durabilidad para todo el año escolar.

6 mochilas Chenson en oferta en Coppel para el regreso a clases 2025

Estas son las 6 mochilas Chenson en oferta en Coppel para el regreso a clases, todas se pueden comprar en www.coppel.com o en tiendas físicas:

Mochila Chenson Pocoyo color Azul - 630 pesos Mochila Escolar Chenson Marvel Spider-Man Negra - 770 pesos Mochila con Ruedas Chenson Super Mario - 440 pesos Mochila Chenson Minecraft Verde - 329 pesos Mochila Chenson Super Mario Estampada - 499 pesos Mochila con Ruedas Chenson Super Mario Azul - 849 pesos

Mochila Chenson Pocoyo color Azul

La primera es la Mochila Chenson Pocoyo color Azul, la cual trae al niño protagonista de la serie al lado de su buen amigo Pato.

Su modelo es el más básico, con una bolsa grande principal y y dos pequeñas a los lados.

Su precio en Coppel es de 630 pesos.

Mochila Chenson Pocoyo color Azul (Coppel)

Mochila Escolar Chenson Marvel Spider-Man Negra

Después tenemos la Mochila Escolar Chenson Marvel Spider-Man Negra, que es un más elaborada en diseño que la anterior.

Además de la bolsa principal, tiene varios compartimientos extra, los cuales están adornados con motivos del Hombre Araña.

Su precio en Coppel es de 770 pesos.

Mochila Escolar Chenson Marvel Spider-Man Negra (Coppel)

Mochila con Ruedas Chenson Super Mario

También está la Mochila con Ruedas Chenson Super Mario, la cual es bastante económica viendo su diseño.

Por lo general son más caras por las ruedas, además de que está hecha de un material más resistente.

Su precio en Coppel es de 440 pesos.

Mochila con Ruedas Chenson Super Mario (Coppel)

Mochila Chenson Minecraft Verde

La siguiente es la de moda, pues se trata de la Mochila Chenson Minecraft Verde, que es muy parecida a la primera de la lista.

Pues solo tiene una bolsa principal, una más pequeña en la parte delantera y dos laterales, con la imagen del Creeper.

Su precio en Coppel es de 329 pesos.

Mochila Chenson Minecraft Verde (Coppel)

Mochila Chenson Super Mario Estampada

Siguiendo con los fans de Nintendo, está la Mochila Chenson Super Mario Estampada, aunque en este caso tenemos a Bowser adornando.

Igual su diseño es tradicional con la bolsa principal, dos laterales y una mediana en el frente.

Su precio en Coppel es de 499 pesos.

Mochila Chenson Super Mario Estampada (Coppel)

Mochila con Ruedas Chenson Super Mario Azul - 849 pesos

Finalmente esta la Mochila con Ruedas Chenson Super Mario Azul, la cual también es la más cara de todas las aquí presentadas.

Está inspirada en Mario Kart, con un estampado en el frente; aunque curiosamente sus materiales no son tan resistentes como de otras con ruedas.

Su precio en Coppel es de 849 pesos.