Chedraui reveló sus ofertas para este regreso a clases, promociones y precios especiales que estarán disponibles desde hoy hasta el próximo 3 de septiembre de 2025; te decimos los descuentos en útiles escolares.

A partir de hoy y hasta el 3 de septiembre de 2025 podrás aprovechar estas ofertas en todas las tiendas Chedraui alrededor de la República Mexicana, donde encontrarás productos para el regreso a clases.

¿Quieres aprovechar todas estas promociones? A continuación te mostramos la lista de descuentos en útiles escolares y ofertas Chedraui que estarán estarán disponibles hasta el próximo 3 de septiembre de 2025.

Ofertas Chedraui en útiles escolares (Especial)

Chedraui lanzó grandes ofertas y promociones en una variedad de útiles escolares de excelente calidad y a los mejores precios; esta es la lista de descuentos:

Goma y sacapuntas DOMS a 16 pesos

Acuarelas Bombim a 22.90 pesos

Pegamento líquido y lápiz adhesivo Super Kole a 20 pesos

Lápices Paper Mate 4+1 a 30 pesos

Bolígrafos de gel Paper Mate a 35 pesos

Cuaderno profesional 90 hojas pappercool a 21.90 pesos

Cuaderno profesional 100 hojas Scribe a 34 pesos

Cuaderno profesional 100 hojas Upak a 72.90 pesos

Tijeras Maped a 22.90 pesos

Lápices de colores Bocetto y Zorrito a 50 pesos

Lápices de colores Maped y Colors’ peps a 68.90 pesos

Marcadores indra a 89 pesos

Mochila escolar Mago a 139 pesos

Mochila juvenil Kalgap a 399 pesos

Mochila Sport Time a 429 pesos

Mochila Bepasi a 469 pesos

Chedraui ofertas hoy al 3 de septiembre 2025: Descuentos en más productos para el regreso a clases 2025

Chedraui no solo tiene ofertas y descuentos en útiles escolares esencial, sino que ofrece más productos que los estudiantes podrían ocupar como artículos electrónicos y más; las promociones son las siguientes: