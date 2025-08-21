Chedraui reveló sus ofertas para este regreso a clases, promociones y precios especiales que estarán disponibles desde hoy hasta el próximo 3 de septiembre de 2025; te decimos los descuentos en útiles escolares.
A partir de hoy y hasta el 3 de septiembre de 2025 podrás aprovechar estas ofertas en todas las tiendas Chedraui alrededor de la República Mexicana, donde encontrarás productos para el regreso a clases.
¿Quieres aprovechar todas estas promociones? A continuación te mostramos la lista de descuentos en útiles escolares y ofertas Chedraui que estarán estarán disponibles hasta el próximo 3 de septiembre de 2025.
Chedraui ofertas regreso a clases 2025 hoy al 3 de septiembre 2025: Los descuentos en útiles escolares
Chedraui lanzó grandes ofertas y promociones en una variedad de útiles escolares de excelente calidad y a los mejores precios; esta es la lista de descuentos:
- Goma y sacapuntas DOMS a 16 pesos
- Acuarelas Bombim a 22.90 pesos
- Pegamento líquido y lápiz adhesivo Super Kole a 20 pesos
- Lápices Paper Mate 4+1 a 30 pesos
- Bolígrafos de gel Paper Mate a 35 pesos
- Cuaderno profesional 90 hojas pappercool a 21.90 pesos
- Cuaderno profesional 100 hojas Scribe a 34 pesos
- Cuaderno profesional 100 hojas Upak a 72.90 pesos
- Tijeras Maped a 22.90 pesos
- Lápices de colores Bocetto y Zorrito a 50 pesos
- Lápices de colores Maped y Colors’ peps a 68.90 pesos
- Marcadores indra a 89 pesos
- Mochila escolar Mago a 139 pesos
- Mochila juvenil Kalgap a 399 pesos
- Mochila Sport Time a 429 pesos
- Mochila Bepasi a 469 pesos
Chedraui ofertas hoy al 3 de septiembre 2025: Descuentos en más productos para el regreso a clases 2025
Chedraui no solo tiene ofertas y descuentos en útiles escolares esencial, sino que ofrece más productos que los estudiantes podrían ocupar como artículos electrónicos y más; las promociones son las siguientes:
- Laptop Lenovo a 6 mil 995 pesos
- Laptop HP a 8 mil 795 pesos
- Multifuncional HP a mil 695 pesos
- Tableta Galaxy a mil 995 pesos
- Smartphone Moto G15 a 3 mil 599 pesos
- Blusa escolar talla 4-10 a 49 pesos
- Playera tipo polo talla 4-10 a 69 pesos
- Falda color marino talla 4-10 a 79 pesos
- Conjunto deportivo talla 4-10 a 209 pesos