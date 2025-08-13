Tómalo en cuenta, hay cajas de colores Prismacolor en oferta, tienen un súper precio en Amazon para el regreso a clases 2025.

En la lista de útiles escolares no pueden faltar los colores, por ello, te compartimos un par de ofertas de la marca Prismacolor.

Estas son las 2 cajas de colores Prismacolor en oferta que tienen un súper precio en Amazon para el regreso a clases 2025

Las 2 cajas de colores Prismacolor en oferta que tienen un súper precio en Amazon para el regreso a clases 2025 son estas:

Prismacolor junior con 48 colores: 307 pesos

Prismacolor junior con 24 colores: 153 pesos

Se trata de un par de opciones perfectas para que niñas y niños den color a sus trabajos escolares.

Colores Prismacolor en oferta con un súper precio en Amazon (Especial)

Cajas de colores Prismacolor en oferta con súper precio en Amazon: Junior con 48 colores para regreso a clases

En Amazon está disponible la caja de colores Prismacolor Junior de 48 colores a un súper precio.

Los colores tiene un descuento del 36% por lo que valen 307 pesos, su costo regular es de 479 pesos.

Colores Prismacolor en oferta con un súper precio en Amazon (Especial)

La caja de colores Prismacolor se convierte en un mini caballete para mayor comodidad.

Cuenta con una amplia gama de colores para resolver cualquier tarea, incluso para que niñas y niños muestren sus talentos artísticos.

Si quieres una caja con colores duraderos, los Prismacolor Junior son excelente opción.

Especialmente, porque sus puntas de colores son duraderas y resistentes.

Colores Prismacolor en oferta con un súper precio en Amazon (Especial)

Cajas de colores Prismacolor en oferta con súper precio en Amazon: Junior con 24 colores para el regreso a clases

En caso de que no tengas mucho presupuesto, también Amazon puso en oferta la caja de colores Prismacolor Junior de 24 colores.

Para el regreso a clases, Amazon tiene esta caja con un 43% de descuento, por lo que valen 153 pesos. Su precio regular es de 269 pesos.

Pese a que es la mitad que la caja anterior, estos colores Prismacolor cuentan con una alta gama de colores para colorear y dibujar.

Lo destacado de los Prismacolor Junior de 24 colores es que son suaves y altamente pigmentados para que cada trazo luzca espectacular.