Durante la temporada que comprende de hoy al 10 al de septiembre 2025, podrás encontrar una amplia variedad de descuentos en útiles escolares en Soriana ofertas regreso a clases 2025.

El próximo 1 de septiembre dará inicio el ciclo escolar 2025-2026 y para que surtas las listas de tus hijos, la cadena de tiendas de autoservicio, Soriana, ya tiene en marcha diversas ofertas de regreso a clases 2025.

Por eso, si estás pensando en comenzar con las compras de mochilas, cuadernos, lápices, plumas, gomas y demás materiales, te contamos cuáles son las ofertas que hay de hoy al 10 al de septiembre 2025.

Regreso a clases 2025 (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Encuentras estas ofertas en Soriana regreso a clases 2025 hoy al 10 de septiembre 2025

Para que tus hijos estén bien preparados para el inicio del próximo ciclo escolar, de hoy al 10 de septiembre 2025 vas a poder encontrar en las sucursales de Soriana una amplia variedad de ofertas regreso a clases 2025.

De acuerdo con lo que se indica en el folleto que lleva por nombre “Regreso a clases bien listo”, los descuentos en útiles escolares que vas a encontrar de hoy al 10 de septiembre 2025 se tratan de estos:

Cuaderno espiral Norma Unicampus 160 hojas a 349 pesos

Cuaderno espiral Norma KIUT 160 hojas a 199 pesos

Cuaderno espiral Norma KIUT 100 hojas a 129 pesos

Cuaderno espiral Jean Book Revolution 100 hojas a 119 pesos

Cuaderno espiral Stitch travieso 100 hojas a 99 pesos

Cuaderno espiral Norma Hello Kitty 100 hojas a 99 pesos

Cuaderno espiral Spiderman 100 hojas a 99 pesos

Cuaderno espiral Mickey 100 hojas a 99 pesos

Cuaderno profesional cosido Norma 100 hojas a 44 pesos

Cuaderno college cosido 100 hojas a 39 pesos

Cuaderno profesional doble aro 100 hojas a 34 pesos

Lápices de color Norma 24 piezas a 249 pesos

Lápices de color Crayola 12 piezas a 99 pesos

Lápices de color Norma KIUT 12 piezas a 149 pesos

Colores doble punta Norma KIUT 13 piezas a 179 pesos

Colores borrables Bocetto 12 piezas a 99 pesos

Colores hexagonales Faber Castell 12 piezas a 99 pesos

Crayones jumbo Crayola 28 piezas a 169 pesos

Crayones jumbo Crayola 24 piezas a 129 pesos

Colores de cera BIC Evolution 12 piezas a 99 pesos

Plumones delgados lavables Crayola 50 piezas a 399 pesos

Plumones delgados lavables Crayola 12 piezas a 119 pesos

Marcador con sello punta pincel Indra 24 piezas a 139 pesos

Marcadores dúo Indra 4 piezas a 99 pesos

Marcador permanente punto fino negro Sharpie 2 piezas a 49 pesos

Marcador para pizarrón Magistral clásico 2 piezas a 69 pesos

Resaltador color pastel Faber Castell 6 piezas a 149 pesos

Resaltador BIC Brite Liner pastel 3 piezas a 49 pesos

Marcatextos color pastel Azor Visión Plus 2 piezas a 49 pesos

Útiles escolares (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Más ofertas en Soriana para regreso a clases 2025 hoy al 10 de septiembre 2025

Cabe destacar que además de los materiales como lápices, cuadernos, bolígrafos, marcadores y demás, vas a encontrar más ofertas en Soriana para el regreso a clases 2025 de hoy al 10 de septiembre 2025:

Mochila escolar Back 2 School varios colores a 99 pesos

Mochila Urbania Basics a 499 pesos

Mochila juvenil Truzt morada o negra a 649 pesos

Mochila para laptop modelo Pixie Coolcapital a 399 pesos

Mochila infantil Jurassic World 3D a 499 pesos

Laptop VIOS 14″ procesador Celeron, 4 GB RAM, 128 GB SSD a 3 mil 990 pesos

Laptop LENOVO 15.6″ procesador Ryzen 3, 4 GB RAM, 128 GB SSD a 6 mil 490 pesos

Tablet VIOS 10″ 4 GB RAM, 64 GB almacenamiento a mil 690 pesos

Multifuncional Epson Ecotank L3251 a 4 mil 190 pesos

Audífonos inalámbricos Gadgets One con pantalla táctil a 790 pesos

Escritorio con cajón o con estante a mil 499 pesos

Mesa para laptop color negro o madera a 249 pesos

Librero de 5 niveles a mil 299 pesos

Silla de oficina negra a 999 pesos

Lámpara touch para escritorio color blanco a 199 pesos