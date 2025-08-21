Durante la temporada que comprende de hoy al 10 al de septiembre 2025, podrás encontrar una amplia variedad de descuentos en útiles escolares en Soriana ofertas regreso a clases 2025.
El próximo 1 de septiembre dará inicio el ciclo escolar 2025-2026 y para que surtas las listas de tus hijos, la cadena de tiendas de autoservicio, Soriana, ya tiene en marcha diversas ofertas de regreso a clases 2025.
Por eso, si estás pensando en comenzar con las compras de mochilas, cuadernos, lápices, plumas, gomas y demás materiales, te contamos cuáles son las ofertas que hay de hoy al 10 al de septiembre 2025.
Encuentras estas ofertas en Soriana regreso a clases 2025 hoy al 10 de septiembre 2025
Para que tus hijos estén bien preparados para el inicio del próximo ciclo escolar, de hoy al 10 de septiembre 2025 vas a poder encontrar en las sucursales de Soriana una amplia variedad de ofertas regreso a clases 2025.
De acuerdo con lo que se indica en el folleto que lleva por nombre “Regreso a clases bien listo”, los descuentos en útiles escolares que vas a encontrar de hoy al 10 de septiembre 2025 se tratan de estos:
- Cuaderno espiral Norma Unicampus 160 hojas a 349 pesos
- Cuaderno espiral Norma KIUT 160 hojas a 199 pesos
- Cuaderno espiral Norma KIUT 100 hojas a 129 pesos
- Cuaderno espiral Jean Book Revolution 100 hojas a 119 pesos
- Cuaderno espiral Stitch travieso 100 hojas a 99 pesos
- Cuaderno espiral Norma Hello Kitty 100 hojas a 99 pesos
- Cuaderno espiral Spiderman 100 hojas a 99 pesos
- Cuaderno espiral Mickey 100 hojas a 99 pesos
- Cuaderno profesional cosido Norma 100 hojas a 44 pesos
- Cuaderno college cosido 100 hojas a 39 pesos
- Cuaderno profesional doble aro 100 hojas a 34 pesos
- Lápices de color Norma 24 piezas a 249 pesos
- Lápices de color Crayola 12 piezas a 99 pesos
- Lápices de color Norma KIUT 12 piezas a 149 pesos
- Colores doble punta Norma KIUT 13 piezas a 179 pesos
- Colores borrables Bocetto 12 piezas a 99 pesos
- Colores hexagonales Faber Castell 12 piezas a 99 pesos
- Crayones jumbo Crayola 28 piezas a 169 pesos
- Crayones jumbo Crayola 24 piezas a 129 pesos
- Colores de cera BIC Evolution 12 piezas a 99 pesos
- Plumones delgados lavables Crayola 50 piezas a 399 pesos
- Plumones delgados lavables Crayola 12 piezas a 119 pesos
- Marcador con sello punta pincel Indra 24 piezas a 139 pesos
- Marcadores dúo Indra 4 piezas a 99 pesos
- Marcador permanente punto fino negro Sharpie 2 piezas a 49 pesos
- Marcador para pizarrón Magistral clásico 2 piezas a 69 pesos
- Resaltador color pastel Faber Castell 6 piezas a 149 pesos
- Resaltador BIC Brite Liner pastel 3 piezas a 49 pesos
- Marcatextos color pastel Azor Visión Plus 2 piezas a 49 pesos
Más ofertas en Soriana para regreso a clases 2025 hoy al 10 de septiembre 2025
Cabe destacar que además de los materiales como lápices, cuadernos, bolígrafos, marcadores y demás, vas a encontrar más ofertas en Soriana para el regreso a clases 2025 de hoy al 10 de septiembre 2025:
- Mochila escolar Back 2 School varios colores a 99 pesos
- Mochila Urbania Basics a 499 pesos
- Mochila juvenil Truzt morada o negra a 649 pesos
- Mochila para laptop modelo Pixie Coolcapital a 399 pesos
- Mochila infantil Jurassic World 3D a 499 pesos
- Laptop VIOS 14″ procesador Celeron, 4 GB RAM, 128 GB SSD a 3 mil 990 pesos
- Laptop LENOVO 15.6″ procesador Ryzen 3, 4 GB RAM, 128 GB SSD a 6 mil 490 pesos
- Tablet VIOS 10″ 4 GB RAM, 64 GB almacenamiento a mil 690 pesos
- Multifuncional Epson Ecotank L3251 a 4 mil 190 pesos
- Audífonos inalámbricos Gadgets One con pantalla táctil a 790 pesos
- Escritorio con cajón o con estante a mil 499 pesos
- Mesa para laptop color negro o madera a 249 pesos
- Librero de 5 niveles a mil 299 pesos
- Silla de oficina negra a 999 pesos
- Lámpara touch para escritorio color blanco a 199 pesos