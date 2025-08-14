Te compartimos 4 opciones de cuaderno profesional en Walmart por menos de 70 pesos para el regreso a clases 2025.

En caso de que estés armando tu lista de útiles escolares y busque el mejor precio, en Walmart hay cuadernos baratos.

Las 4 opciones de cuaderno profesional en Walmart por menos de 70 pesos para el regreso a clases 2025

En Walmart hay 4 opciones de cuaderno profesional por menos de 70 pesos para el regreso a clases 2025:

Cuaderno profesional Norma cosido de raya con 100 hojas: 66 pesos

Cuaderno profesional Scribe cuadro grande con 100 horas: 23 pesos

Cuaderno profesional Prichos Disney de raya con 60 hojas: 25 pesos

Cuaderno profesional Scribe Mega Plus de raya con 100 hojas: 29 pesos

Todas estas opciones de cuadernos quedan perfectos para las materias que llevarán niñas y niños en este nuevo ciclo escolar.

Regreso a clases 2025 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Cuaderno profesional en Walmart por menos de 70 pesos para el regreso a clases: Marca Norma

Walmart cuenta con cuadernos profesionales de la marca Norma de varios colores.

Los cuadernos son cosidos de 100 hojas de raya y tienen su precio de oferta quedando en 66 pesos, el costo regular es de 81 pesos.

Cuentan con plastificado duracover para tener una gran resistencia a lo largo de su uso en el ciclo escolar.

Cuaderno profesional en Walmart por menos de 70 pesos para el regreso a clases 2025 (Especial)

Cuaderno profesional en Walmart por menos de 70 pesos para el regreso a clases: Marca Scribe

La marca Scribe también es una de las opciones de cuaderno profesional para el regreso a clases 2025.

Son cuadernos de cuadro grande, cuyo precio de oferta es de 23 pesos cada uno, el costo regular es de 32 pesos.

Estos cuadernos tiene una etiqueta en su parte inferior derecha para que anotes todos tus datos, por si no quieres forrarlos.

Cuaderno profesional en Walmart por menos de 70 pesos para el regreso a clases 2025 (Especial)

Cuaderno profesional en Walmart por menos de 70 pesos para el regreso a clases: Marca Prichos de Disney

Si quieres darle un toque divertido al regreso a clases, los cuadernos Prichos de Disney te encantarán.

Los cuadernos de esta marca son de 60 hojas de raya y su precio es de 25 pesos.

Algunos de los diseños que puedes encontrar son:

Spider-Man

Avengers

Mickey Mouse

Cuaderno profesional en Walmart por menos de 70 pesos para el regreso a clases 2025 (Especial)

Cuaderno profesional en Walmart por menos de 70 pesos para el regreso a clases: Marca Scribe Mega Plus

Prepara el mejor regreso a clases 2025 con estos cuadernos Scribe Mega Plus.

Los cuadernos tiene un precio de 29 pesos y son de raya con varios modelos disponibles en Walmart.

Estas opciones de cuaderno destacan por que son de buena calidad y resistentes.