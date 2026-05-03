Este domingo 3 de mayo de 2026, se dio a conocer la muerte a los 72 años de Luis Gabriel Calderón, médico ginecólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y hermano del expresidente de México, Felipe Calderón.

Fue el propio Felipe Calderón quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales, despidiéndose de su hermano Luis Gabriel Calderón con la frase: “Adiós querido Doc, ‘suave, suerte’ bro“.

¿De qué murió Luis Gabriel Calderón, hermano de Felipe Calderón?

En su mensaje de despedida, Felipe Calderón detalló que su hermano Luis Gabriel Calderón murió tras padecer “una larga lucha valiente” contra una grave enfermedad.

Según indicó el propio expresidente, su hermano padecía arterioesclerosis múltiple, enfermedad que afrontaba desde hace más de dos años.

Así lo revelaba Felipe Calderón en un posteo de 2024, en el que celebraba entonces el cumpleaños número 70 de Luis Gabriel Calderón.

Ante su enfermedad, Felipe Calderón lo llamó “un gran guerrero”, pues no solo luchó contra su enfermedad, sino también fue parte importante de su búsqueda de la democracia.

En la misma publicación, el expresidente calificó a su hermano como “conocedor como pocos del automovilismo”, por lo que señaló fue este quien le transmitió su gran afición por este deporte.

Cabe recordar que Felipe Calderón estuvo relacionado con la Federación Internacional del Automóvil (FIA), por lo que pudo compartir este gusto con su hermano, revelándolo así mediante fotografías juntos disfrutando de este hobby.

Muere Luis Gabriel Calderón, hermano de Felipe Calderón” (Felipe Calderón)

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