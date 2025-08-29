Te contamos sobre la caja de colores Faber Castell está casi a mitad de precio en Amazon y llega en un día para el regreso a clases.

Si quieres armar tu lista de útiles para el próximo ciclo escolar, te traemos una gran opción de colores.

Caja de colores Faber Castell casi a mitad de precio en Amazon

Amazon tiene en promoción una caja de colores Faber Castell de 24 lápices con una rebaja del 47%.

El precio de oferta tiene los colores en tan solo 93.90 pesos; su costo regular es de 175.89 pesos.

Caja de colores Faber Castell (Especial)

Cabe señalar que el producto es vendido por Amazon México y solo tardan en llegar un día.

Además de que cuentan con la opción de 30 días de devolución sin costo en caso de que no te convenzan.

Por tal razón, los colores Faber Castell que tiene Amazon en su catálogo son una gran opción.

Hay que tomar en cuenta que las listas de útiles escolares son bastante costosas en este regreso a clases 2025.

Así que conseguir ofertas resulta lo mejor para no golpear tanto la cartera en esta temporada.

Así es la caja de colores Faber Castell que está a casi mitad de precio en Amazon

En caso de que te interese la caja de colores Faber Castell que está a casi mitad de precio en Amazon, acá te decimos sus características.

Como mencionamos, se trata de un set de 24 lápices de diferentes colores; desde tonos básicos y primarios, hasta secundarios.

Cada lápiz tiene pigmentos de alta calidad para ofrecer colores vivos y bastante duraderos.

El paquete es perfecto para darle color a cualquier dibujo que se pida en materias escolares de tipo artísticas.

Los lápices de color de la marca Faber Castell destacan porque cuentan con una forma hexagonal para un agarre cómodo en cada trazo .

De esa manera, se facilita el uso precios del lápiz para las tareas que tengan los estudiantes.

Además de que así se evita que los colores rueden y se pierdan con facilidad en el día a día escolar.