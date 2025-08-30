Walmart reveló su folleto especial con ofertas en artículos para niños y más productos con diseños de juguetes clásicos, que estarán disponibles de hoy al próximo 16 de septiembre de 2025; estos son los mejores descuentos.
A partir de hoy y hasta el 16 de septiembre de 2025 podrás aprovechar las ofertas en una variedad de artículos infantiles de la mejor calidad, que estarán en todas las tiendas Walmart de México, según su disponibilidad.
¡No dejes pasar estas excelentes y únicas promociones! A continuación te mostramos los mejores descuentos y ofertas en artículos infantiles, que estarán disponibles hasta el próximo 16 de septiembre de 2025.
Walmart ofertas para niños hoy al 16 de septiembre 2025: Descuentos en juguetes clásicos de colección
Como parte de su folleto “Revive los clásicos”, Walmart ha lanzado una colaboración con Mattel para ofrecer una variedad de juguetes clásicos y de personajes famosos para conmemorar su 80 aniversario.
Aunque estos artículos son para niños, Walmart y Mattel reviven algunos artículos que le recordarán su infancia a muchos; esta es la lista con los mejores descuentos:
- Set de colección Polly Pocket Keepsake 800 aniversario a 899 pesos
- Set de vehículos Hot Wheels a 899 pesos
- Replay the Classics a 899 pesos
- Vehículo Hot Wheels Celebrations Racers a 39 pesos
- Set de 5 vehículos Hot Wheels 80 aniversario a 179 pesos
- Teléfono juguete Fisher-Price a 219 pesos
- Muñeca de colección Barbie Signature a mil 699 pesos
- Juego de cartas UNO a 119 pesos
- Muñeca Barbie 80 aniversario a 289 pesos
- Muñeca Barbie Replay the classics a 579 pesos
- Set de colección Polly Pocket a 299 pesos
Walmart ofertas para niños hoy al 16 de septiembre 2025: Descuentos en colección especial de Barbie
Walmart no solo tiene descuentos y promociones en juguetes clásicos y de colección, sino también tiene una colección especial de Barbie y esta tiene artículos para todas las edades; estos son los precios:
- Hamper de Barbie para ropa a 279 pesos
- Canister de vidrio con tapa 600 ml a 79 pesos
- Canister de vidrio con tapa 820 ml a 89 pesos
- Canister de vidrio con tapa 1 L a 99 pesos
- Bote con pedal 4L a 229 pesos
- Caja de papel 20 cm a 99 pesos
- Cubo de tela 50 cm a 99 pesos
- Organizador de ropa a 99 pesos
- Vaso lata 590ml a 49 pesos
- Jarra de plástico 1 L a 49 pesos
- Mason con popote 710 ml a 59 pesos
- Vaso cambia de color a 59 pesos
- Vaso 120 ml a 20 pesos
- Botella o termo de acero inoxidable Barbie a 249 pesos
- Vaso de acero inoxidable con popote a 299 pesos
- Botella 1 L a 149 pesos
- Plato o charola de melamina a 35 pesos
- Playera de Barbie estampada para niña 99 pesos
- Vestido de Barbie línea A para niña a 199 pesos
- Pantuflas o sandalias de Barbie a 249 pesos
- Sudadera de Barbie cuello redondo a 219 pesos
- Playera de Barbie oversized a 219 pesos
- Conjunto short de 2 piezas Barbie para niña a 179 pesos
- Playera regular fit o crop top a 179 pesos