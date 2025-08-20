Con el regreso a clases en puerta, el día de hoy les traemos 10 mochilas de capibara en Mercado Libre, para que los niños sean la sensación en su escuela.

Pues estas 10 mochilas de capibara en Mercado Libre tienen un buen precio, además que presentan al animal de moda en todo el mundo.

Las 10 mochilas de capibara en Mercado Libre para el regreso a clases

Aquí te dejamos las 10 mochilas de capibara en Mercado Libre, así como el precio de cada una de estas, para que aproveches antes de que te gane el regreso a clases:

Mochila Escolar Bolsas Kawaii Lindas Capacidad Grande Primaria Infantil Impermeable Mochilas Bolsa Para Niñas - 437 pesos Mochila Capibara, Mochila De Carpincho Kawaii, Linda Mochila Multifuncional De Gran Capacidad+llavero+50 Pegatina, escolares De Capibara Sin Desliz Rosa - 298 pesos Mochila Capibara, Mochila Escolares Kawaii Para Jóvenes Y Niños Color Azul Diseño De La Tela - 431 pesos Linda Mochila Felpa Para Capibara Muñecas, Linda Bolsa Mini Informal De Señoras Con Dibujo Animado Esponjoso, Mochila De Moda, Bolsa Para La Escuela - 120 pesos Tmochila Labubu Y Capibara, Lonchera Y Lapicera , Primaria, Diseños 3d Café Liso - 590 pesos Mochila Capibara Nueva De Moda, Kawaii Regalo Para Niños - 271 pesos Mosca Hummer Ideas Sagitario Mochilas Escolares Capibara 2025 Para Niños Capibara Divertida Jóvenes - 296 pesos Mochila De Capibara. Mochila Escolar. Mochila Para Ordenador. Mochila De Gran Capacidad - 392 pesos Mochila Anime Capibara, Mochila Escolares Kawaii Mochila De Moda, Bolsa Para La Escuela Con Compartimentos Premium Para Jóvenes Y Niños - 235 pesos Mochila Capibara Escolar Kawaii Con Accesorios Compartimentos Premium - 461 pesos

Mochila Escolar Bolsas Kawaii Lindas Capacidad Grande Primaria Infantil Impermeable Mochilas Bolsa Para Niñas

La primera es la Mochila Escolar Bolsas Kawaii Lindas Capacidad Grande Primaria Infantil Impermeable Mochilas Bolsa Para Niñas, de color morado con capibaras de adorno.

Cuenta con varios compartimientos además de la bolsa principal, además de un llavero con un capibara.

Su precio en Mercado Libre es de 437 pesos.

Mochila Escolar Bolsas Kawaii Lindas Capacidad Grande Primaria Infantil Impermeable Mochilas Bolsa Para Niñas (Mercado Libre)

Mochila Capibara, Mochila De Carpincho Kawaii, Linda Mochila Multifuncional De Gran Capacidad+llavero+50 Pegatina, escolares De Capibara Sin Desliz Rosa

Después tenemos la Mochila Capibara, Mochila De Carpincho Kawaii, Linda Mochila Multifuncional De Gran Capacidad+llavero+50 Pegatina, escolares De Capibara Sin Desliz Rosa, que trae unos extras.

Pues además de ser de color rosa con estampado de capibara, trae de regalo stickers y un llavero del curioso animalito.

Su precio en Mercado Libre es de 298 pesos.

Mochila Capibara, Mochila De Carpincho Kawaii, Linda Mochila Multifuncional De Gran Capacidad+llavero+50 Pegatina, escolares De Capibara Sin Desliz Rosa (Mercado Libre)

Mochila Capibara, Mochila Escolares Kawaii Para Jóvenes Y Niños Color Azul Diseño De La Tela

También está la Mochila Capibara, Mochila Escolares Kawaii Para Jóvenes Y Niños Color Azul Diseño De La Tela, la cual tiene un diseño más interesante.

De color azul, con varias bolsas extra además de la principal; a esto añade stickers, botones y una lapicera de regalo.

Su precio en Mercado Libre es de 431 pesos.

Mochila Capibara, Mochila Escolares Kawaii Para Jóvenes Y Niños Color Azul Diseño De La Tela (Mercado Libre)

Linda Mochila Felpa Para Capibara Muñecas, Linda Bolsa Mini Informal De Señoras Con Dibujo Animado Esponjoso, Mochila De Moda, Bolsa Para La Escuela

Si quieres algo más elaborado está la Linda Mochila Felpa Para Capibara Muñecas, Linda Bolsa Mini Informal De Señoras Con Dibujo Animado Esponjoso, Mochila De Moda, Bolsa Para La Escuela, aunque podría tener complicaciones.

Se trata de una mochila de peluche con una bolsa principal, una delantera y una lateral; aunque el uso rudo de ir a la escuela podría dañarla.

Su precio en Mercado Libre es de 120 pesos.

Linda Mochila Felpa Para Capibara Muñecas, Linda Bolsa Mini Informal De Señoras Con Dibujo Animado Esponjoso, Mochila De Moda, Bolsa Para La Escuela (Mercado Libre)

Tmochila Labubu Y Capibara, Lonchera Y Lapicera , Primaria, Diseños 3d Café Liso

Siguiendo está la Tmochila Labubu Y Capibara, Lonchera Y Lapicera , Primaria, Diseños 3d Café Liso, de color negro con tres bolsas (principal y dos delanteras).

Destaca porque tiene un adorno de relieve con dos capibaras abrazados.

Su precio en Mercado Libre es de 590 pesos.

Tmochila Labubu Y Capibara, Lonchera Y Lapicera , Primaria, Diseños 3d Café Liso (Mercado Libre)

Mochila Capibara Nueva De Moda, Kawaii Regalo Para Niños

Otra opción es la Mochila Capibara Nueva De Moda, Kawaii Regalo Para Niños de color rosa con negro y varios estampados del tierno roedor.

Además de su bolsa principal, tiene varios compartimientos extras en la parte frontal y lateral.

Su precio en Mercado Libre es de 271 pesos.

Mochila Capibara Nueva De Moda, Kawaii Regalo Para Niños (Mercado Libre)

Mosca Hummer Ideas Sagitario Mochilas Escolares Capibara 2025 Para Niños Capibara Divertida Jóvenes

Una de las más interesantes es la Mosca Hummer Ideas Sagitario Mochilas Escolares Capibara 2025 Para Niños Capibara Divertida Jóvenes de color café.

Cuenta con estuche, colgante, botones y tarjetas de regalo; por su parte la mochila es parecida a la anterior.

Su precio en Mercado Libre es de 296 pesos.

Mosca Hummer Ideas Sagitario Mochilas Escolares Capibara 2025 Para Niños Capibara Divertida Jóvenes (Mercado Libre)

Mochila De Capibara. Mochila Escolar. Mochila Para Ordenador. Mochila De Gran Capacidad

Ahora te presentamos la Mochila De Capibara. Mochila Escolar. Mochila Para Ordenador. Mochila De Gran Capacidad, que es la más grande de todas.

Cuenta con varias bolsas, además de la principal; incluso una bolsita en forma de llavero; con estampado de varios capibaras en toda su superficie.

Su precio en Mercado Libre es de 392 pesos.

Mochila De Capibara. Mochila Escolar. Mochila Para Ordenador. Mochila De Gran Capacidad (Mercado Libre)

Mochila Anime Capibara, Mochila Escolares Kawaii Mochila De Moda, Bolsa Para La Escuela Con Compartimentos Premium Para Jóvenes Y Niños

Ahora tenemos la Mochila Anime Capibara, Mochila Escolares Kawaii Mochila De Moda, Bolsa Para La Escuela Con Compartimentos Premium Para Jóvenes Y Niños de color rosa y negro.

Es una de las más básicas, con bolsa grande principal y compartimientos extra en el frente, así como a los lados.

Su precio en Mercado Libre es de 235 pesos.

Mochila Anime Capibara, Mochila Escolares Kawaii Mochila De Moda, Bolsa Para La Escuela Con Compartimentos Premium Para Jóvenes Y Niños (Mercado Libre)

Mochila Capibara Escolar Kawaii Con Accesorios Compartimentos Premium

Finalmente está la Mochila Capibara Escolar Kawaii Con Accesorios Compartimentos Premium, que es la más elaborada de todas.

Es de color café, tiene varias bolsitas con adorno de capibara y un pequeño llavero.

Su precio en Mercado Libre es de 461 pesos.