Walmart bonifica 150 pesos en compras de papelería para el regreso a clases; descubre la vigencia y cómo hacerlo válido.

Con la intención de que tengan la mejor lista de útiles escolares, Walmart lanzó una oferta para todos su clientes.

Vigencia para que Walmart te bonifique 150 pesos en compras de papelería

Para el regreso a clases, Walmart anunció que bonificará 150 pesos por cada 500 pesos de compra en el departamento de papelería.

La promoción tendrá vigencia hasta el próximo 8 de septiembre y con pedidos programados hasta el 10 de septiembre antes de las 10 p.m.

Walmart (Marques Thomas / Unsplash)

Si eres de los que aún no tienen su lista de útiles, la bonificación de Walmart es una gran opción.

Especialmente si se busca ahorrar en este regreso a clases 2025.

Recordemos que los útiles escolares son un gasto importante, por lo que una promoción como la de Walmart puede ayudar en esta temporada.

¿Cómo hacer válida la bonificación de 150 pesos en Walmart en compras de papelería?

Si quieres la bonificación de 150 pesos en Walmart en compras de papelería, te decimos cómo hacerla válida con este paso a paso:

Agrega los productos participantes del departamento de papelería en el carrito de compras hasta tener un monto de 500 pesos Verifica tu pedido Haz clic en comprar Sigue tu proceso de compra

Listo, la bonificación se verá reflejada en tu carrito y ticket de compra.

Útiles escolares (Unsplash)

Hay que tomar en cuenta que la bonificación de Walmart aplicará con otros promociones y descuentos vigentes en la cadena de supermercados.

De acuerdo con Walmart, la bonificación no se hará en:

Efectivo

Cupón

Vale

Tarjeta de regalo

Para que la compra sea válida, esta deberá realizarse mediante:

super.walmart.com.mx

App de Walmart

Call center de Walmart Súper

De igual manera, la bonificación estará limitada a 3 redenciones por cliente.

En total, habrá disponibles hasta 16 mil 666 bonificaciones en el departamento de papelería de Walmart.

Así que te recomendamos realizar tus compras ya para que no te pierdas esta super promoción que hay en el regreso a clases 2025.