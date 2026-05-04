Toluca volvió a derrotar a Tigres, ahora en la vuelta de los cuartos de final, para llevarse el marcador global y meterse a las semifinales de la Liga MX Femenil.

Marcador Final: Tigres 1-2 Toluca

Marcador global: Tigres 2-4 Toluca

¿Cómo fue el Tigres vs Toluca en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

El duelo Tigres vs Toluca fue muy apretado con ocasiones de gol, que fueron aprovechadas más por el cuadro escarlata que por el regio.

Goles del partido Tigres vs Toluca:

Minuto 29: Gol de Diana Guatemala (Toluca)

Minuto 52: Gol de Valerie Robert (Toluca)

Minuto 80: Gol de Diana Ordóñez (Tigres)

Faustine Roberts celebrates her goal 2-1 of Toluca during the Quarterfinals first leg match between Toluca and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on April 30, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico. (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Toluca se medirá al América en semifinales de la Liga MX Femenil

Con el resultado global, el Deportivo Toluca venció a Tigres para avanzar a las semifinales de la Liga MX Femenil, en donde se medirá al Club América.

Club América avanzó a semifinales de a Liga MX Femenil a eliminar al FC Juárez.

Tras las eliminaciones de Juárez y de Cruz Azul, ahora Toluca es el equipo peor clasificado (sexto), y ahora tendrá que enfrentarse el mejor posicionado, el América (primero).

¿Cuándo jugará Toluca vs América las semifinales de la Liga MX Femenil?

Todavía no hay fechas ni horarios definidos para disputar el Toluca vs América en semifinales de la Liga MX Femenil, pero todo apunta a que el partido de ida será el miércoles 6 y la vuelta el sábado 9 de mayo.