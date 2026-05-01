Toluca vs Pachuca es uno de los cruces en los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido de ida se jugará el sábado 2 de mayo en el Estadio Nemesio Diez. El pronóstico es un empate 2-0 a favor de los Diablos.

Toluca vs Pachuca: Pronóstico para la ida de los cuartos de final

Toluca se mide a Pachuca en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX, donde el marcador será 2-0.

Pronóstico: Toluca 2-0 Pachuca

Paulinho se hizo presente en la victoria de Toluca. (MEXSPORT / Adrian Macias)

Toluca vs Pachuca: Posibles alineaciones para el partido de ida de los cuartos de final

Toluca y Pachuca se miden en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido:

Toluca:

Portero: Hugo González

Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isaís

Mediocampistas: Víctor Arteaga, Fernando Arce, Franco Romero

Delanteros: Sebastián Córdova, Alexis Vega, Paulinho

Pachuca:

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Ari Contreras

Mediocampistas: Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán, Oussama Idrissi, Sergio Lenin Rodriguez

Delanteros: Enner Valencia

Toluca vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Liga MX?

Toluca recibe al Pachuca en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Domingo 3 de mayo; 19:15 horas por Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.