Toluca vs Pachuca es uno de los cruces en los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido de ida se jugará el sábado 2 de mayo en el Estadio Nemesio Diez. El pronóstico es un empate 2-0 a favor de los Diablos.
Toluca vs Pachuca: Pronóstico para la ida de los cuartos de final
Toluca se mide a Pachuca en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX, donde el marcador será 2-0.
- Pronóstico: Toluca 2-0 Pachuca
Toluca vs Pachuca: Posibles alineaciones para el partido de ida de los cuartos de final
Toluca y Pachuca se miden en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido:
Deportes
Toluca vs Pachuca: Día, hora y canal para ver los cuartos de final de la Liga MX
Deportes
América vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones en la ida de cuartos de final de Liga MX
Deportes
Atlas vs Cruz Azul: Pronóstico y posibles alineaciones en la ida de cuartos de final de Liga MX
Deportes
Tigres vs Chivas: Pronóstico y posibles alineaciones en la ida de cuartos de final de Liga MX
Toluca:
- Portero: Hugo González
- Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isaís
- Mediocampistas: Víctor Arteaga, Fernando Arce, Franco Romero
- Delanteros: Sebastián Córdova, Alexis Vega, Paulinho
Pachuca:
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Ari Contreras
- Mediocampistas: Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán, Oussama Idrissi, Sergio Lenin Rodriguez
- Delanteros: Enner Valencia
Toluca vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Liga MX?
Toluca recibe al Pachuca en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Domingo 3 de mayo; 19:15 horas por Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: Toluca vs Pachuca
- Fase: Ida cuartos de final Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX