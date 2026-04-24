Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, reconoció los avances en la protección a periodistas y defensores en México, destacando que el mecanismo es un referente para la región.

El alto comisionado señaló que México cuenta con un marco jurídico e institucional de “gran potencial” que sirve como referencia internacional, pues en el modelo se incluye la participación de las víctimas.

Cabe mencionar que, durante su visita, Volker Türk sostuvo reuniones con colectivos de búsqueda y organizaciones en la defensa de los derechos humanos; los desaparecidos en México fue un tema centran en el diálogo.

Volker Türk reconoce dolor de familias de desaparecidos y exige justicia (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Volker Türk destaca protección a periodistas y defensores en México tras visita oficial

Volker Türk reconoció que el país ha avanzado en su modelo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, así lo informó el gobierno de México en un comunicado.

El alto comisionado de la ONU destacó que México tiene un marco jurídico e institucional que permite el mecanismo de protección para estos actores.

Asimismo, Volker Türk habría señalado que son tales los avances en materia de protección a periodistas y defensores en México, que el país se ha llegado a convertir en un referente mundial.

Pese a estas declaraciones, la periodista Marion Reimers denunció recientemente que Gobernación no ha cumplido con el mecanismo de protección que se le otorgó por violencia digital.

Marion Reimers acusó que la única acción que se implementó de “protección” fue el envío de una patrulla a su domicilio; sin embargo, el mecanismo exige velar por la prevención y un acompañamiento real.