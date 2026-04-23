Claudia Sheinbaum coincide con el informe de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), sobre desaparecidos y asegura que “no es un tema de debate político”.

“No es un tema de debate político, es un tema de atención a las víctimas y de atender este delito que evidentemente nos ocupa a todos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México resaltó que existe la disposición para fortalecer el trabajo conjunto con la ONU para avanzar en distintos temas relacionados con derechos humanos.

Claudia Sheinbaum coincide con Volker Türk en no politizar desapariciones en México

Tras la visita de cuatro días de Volker Türk, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de atender el fenómeno de las desapariciones desde una perspectiva centrada en las víctimas.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum coincidió con el planteamiento del Alto Comisionado, quien hizo un llamado a no politizar las desapariciones.

Claudia Sheinbaum resaltó que la atención debe centrarse en las víctimas y en el fortalecimiento institucional, sin trasladarlo al debate político.

“De ese tema hablamos cuando estuvo conmigo ayer y otros temas. Pues, su declaración fue esa, me parece muy pertinente, ¿no? No es un tema de debate político, es un tema de atención a las víctimas y de atender este delito que, evidentemente, nos ocupa a todos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno reconoce el delito de desaparición en el país y mantiene acciones para fortalecer su atención.

Claudia Sheinbaum destacó que durante su reunión con Volker Türk tuvo la oportunidad de explicarle a la estrategia que ha seguido su gobierno para enfrentar el tema de las desapariciones.

Desde la construcción del registro de personas desaparecidas hasta el fortalecimiento del trabajo de las fiscalías en materia de búsqueda.

Claudia Sheinbaum destaca apertura de Volker Türk a una colaboración entre México y la ONU

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum dejó en claro que la agenda de Volker Türk en México no solo se limitó al tema de las desapariciones.

Y es que si bien fue un tema central que abordaron ya que Volker Türk tuvo reuniones con instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y con víctimas.

También sostuvo encuentros con diversas instituciones y sectores, además de revisar políticas públicas en distintos ámbitos.

Claudia Sheinbaum resaltó que Volker Türk quedó sorprendido durante su visita al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por la forma en que se realizan las consultas indígenas bajo metodologías establecidas por Naciones Unidas.

“No solo venía al tema de desaparecidos, sino venía también a revisar otros temas; estuvo con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quedó muy sorprendido de cómo realizamos las consultas indígenas, cómo llevamos a cabo la metodología establecida por Naciones Unidas, del presupuesto que estamos destinando a pueblos indígenas, de la modificación al segundo constitucional, de la nueva ley que va a entrar a consulta, de los pueblos indígenas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Destacó que existe disposición para fortalecer el trabajo conjunto a través de la representación de Naciones Unidas en México para avanzar en distintos temas relacionados con derechos humanos.

Claudia Sheinbaum informó que se pidieron varias colaboraciones a Volker Türk, sobre distintos temas:

Pueblos indígenas

Protección de activistas

Desapariciones

Otros asuntos relacionados con los derechos humanos en México

“Y él se mostró muy amable en el sentido de, a través de su representación en México y la representación de Naciones Unidas, abrir todos estos canales de colaboración” Claudia Sheinbaum, presidenta de México