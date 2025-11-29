Se confirmó que Alpura colabora en la búsqueda de Jeshua Cisneros Lechuga, joven de 18 años que desapareció en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el pasado 13 de noviembre.

El caso de Jeshua Cisneros Lechuga ha provocado que la empresa Alpura muestre su apoyo para localizarlo.

Alpura se solidariza en la búsqueda de Jeshua Cisneros Lechuga

Mediante un comunicado, Alpura expresó su solidaridad con la familia de Jeshua Cisneros Lechuga y lamentó la dura situación que viven.

La compañía se mostró abierta para apoyar a las autoridades, deseando que Jeshua se “localizado pronto”.

“En Alpura nos solidarizamos con la familia de Jeshua y lamentamos profundamente la situación por la que atraviesan. Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a las autoridades en todo lo que corresponda y con quienes hemos estado colaborando. Deseamos que Jeshua sea localizado pronto y que su familia encuentre respuestas lo antes posible". Comunicado Alpura

Las expresiones de apoyo de Alpura se suman a las de CRA Internacional que ya compartió con autoridades videos de vigilancia de la desaparición de Jeshua Cisneros Lechuga.

De acuerdo con Luis Cisneros, papá de Jeshua, hasta el momento solo CRA Internacional había facilitado imágenes.

Por lo que llamó al resto de empresas a colaborar con grabaciones que permitan encontrar información sobre lo que ocurrió con su hijo.

Además de Alpura, también Luis Cisneros hizo un llamada a estas empresas:

Gatorade

Suzuki

Hyundai

Parque industrial Cuamatla

Fue el pasado 13 de noviembre cuando Jeshua Cisneros Lechuga desapareció mientras iba de camino a casa de su mamá.

El joven se encontraba en casa de un amigo cuando a las 22:00 horas salió hacia el domicilio de su mamá en Arcos de Alba caminando por la lateral de la México-Querétaro.

Jeshua fue captado por videos de seguridad saliendo de Jardines de la Hacienda y llegando hasta la Plaza San Marcos.

Ahí, se le vio saliendo de la plaza por la lateral. No obstante, después se le perdió el rastro.

Ficha de búsqueda Jeshua Cisneros Lechuga (Especial)

Realizan bloque en la México-Querétaro en protesta por la desaparición de Jeshua Cisneros Lechuga

El papá de Jeshua Cisneros Lechuga anunció en redes este 28 de noviembre a las 17:00 horas, un bloqueo total en la caseta de Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro.

La intención del bloque es protestar por la desaparición de su hijo y la inacción de las autoridades.

Ante tal situación, Luis Cisneros pidió perdón en redes sociales por lo que generaría, pero aseguró que necesita a hijo de vuelta.