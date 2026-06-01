La Selección Mexicana recibe a Serbia en su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026, duelo cuyo pronóstico apunta a victoria del Tri por 2-0.
El duelo ante Serbia podría ofrecer la posible alineación de México vs Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026.
México vs Serbia: Pronóstico del último partido de preparación del Tri
Pronóstico: México 2-0 Serbia
México vs Serbia: Posibles alineaciones del último partido de preparación del Tri
Estas son las posibles alineaciones del partido de preparación, México vs Serbia.
México
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora
- Delanteros: Alexis Vega, Raúl Jiménez y Julián Quiñones
Serbia
- Portero: Filip Stanković
- Defensas: Kosta Nedeljković, Strahinja Eraković, Strahinja Pavlović, Adem Avdić
- Centrocampistas: Aleksandar Stanković, Njegoš Petrović, Vasilije Kostov
- Delanteros: Andrija Živković, Jovan Milošević, Veljko Birmančević
México vs Serbia: ¿Cuándo y dónde ver el partido de preparación del Tri?
México vs Serbia se enfrentan en partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX el jueves 4 de junio a las 20 horas.
- Partido: México vs Serbia
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Jueves 4 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX
¿Cómo llega México al partido amistoso ante Serbia?
México llega al partido ante Serbia después de ganar 1-0 a Australia en su penúltimo partido de preparación rumbo al Mundial 2026.
México ganó 1-0 a Australia con gol de Johan Vásquez, dando el triunfo al equipo que dirige Javier Aguirre.