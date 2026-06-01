La Selección Mexicana recibe a Serbia en su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026, duelo cuyo pronóstico apunta a victoria del Tri por 2-0.

El duelo ante Serbia podría ofrecer la posible alineación de México vs Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026.

México vs Serbia: Pronóstico del último partido de preparación del Tri

Victoria de la Selección Mexicana es el pronóstico del partido México vs Serbia, último duelo de preparación del Tri rumbo al Mundial 2026.

Pronóstico: México 2-0 Serbia

México vs Serbia: Posibles alineaciones del último partido de preparación del Tri

Estas son las posibles alineaciones del partido de preparación, México vs Serbia.

México

Serbia

  • Portero: Filip Stanković
  • Defensas: Kosta Nedeljković, Strahinja Eraković, Strahinja Pavlović, Adem Avdić
  • Centrocampistas: Aleksandar Stanković, Njegoš Petrović, Vasilije Kostov
  • Delanteros: Andrija Živković, Jovan Milošević, Veljko Birmančević

México vs Serbia: ¿Cuándo y dónde ver el partido de preparación del Tri?

México vs Serbia se enfrentan en partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX el jueves 4 de junio a las 20 horas.

  • Partido: México vs Serbia
  • Fase: Partido de preparación
  • Fecha: Jueves 4 de junio del 2026
  • Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX
¿Cómo llega México al partido amistoso ante Serbia?

México llega al partido ante Serbia después de ganar 1-0 a Australia en su penúltimo partido de preparación rumbo al Mundial 2026.

México ganó 1-0 a Australia con gol de Johan Vásquez, dando el triunfo al equipo que dirige Javier Aguirre.