Por medio de un mensaje que compartió en sus redes, Rosa Icela Rodríguez reveló cuáles fueron los temas clave que abordó durante la reunión que sostuvo con Volker Türk.

“En un diálogo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos” Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

El lunes 20 de abril, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo un encuentro con la funcionaria federal como parte de su visita oficial en México.

En torno a la reunión, Rosa Icela Rodríguez señaló que se analizaron temas como las acciones que emprende el gobierno de México en pro de los derechos humanos y en por la crisis de desapariciones.

Estos fueron los temas clave de la reunión de Rosa Icela Rodríguez con Volker Türk

Como parte de la visita oficial a México que inició el 19 de abril, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En torno al encuentro que tuvo lugar en la sede de la Segob la mañana del 20 de abril, Rosa Icela Rodríguez compartió una publicación en la que mencionó los temas clave que se analizaron en la reunión:

Se reiteró el compromiso del gobierno federal con los derechos humanos

Se garantizó que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública

Se expresaron coincidencias en que la cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Sistema de Naciones Unidas amplía la capacidad para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación

En los trabajos participaron otros perfiles como Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, Jennifer Feller, Directora General para Derechos Humanos y Democracia y Froylán Enciso, académico del CIDE.

Rosa Icela Rodríguez en reunión con Volker Türk (@rosaicela_/X)

Gobierno federal informó a Volker Türk sobre las acciones que se realizan por las desapariciones

Cabe destacar que en su conferencia mañanera del pueblo del mismo 20 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rosa Icela Rodríguez se reuniría con Volker Türk.

En torno a la reunión, la presidenta indicó que se le presentaría al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un documento sobre la crisis de desapariciones en el país.

En él, agregó, también se incluiría un informe en el que se detallen las acciones que el gobierno federal ha puesto en marcha con el fin de hacer frente a la problemática y para atender los casos.