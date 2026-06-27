Luego de recibir el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, María Felicia Jiménez adelantó que sí va a presentar una denuncia en contra de su esposo Víctor Rodríguez Padilla.

“El lunes voy a la Secretaría de la Mujer, que se comunicaron amablemente conmigo y me ofrecieron todo su apoyo María Felicia Jiménez

Así lo sentenció María Felicia Jiménez luego de dar a conocer un video en el que se exhibe al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ejerciendo violencia física en su contra.

Cabe destacar que la presienta Claudia Sheinbaum, informó que ya tomó conocimiento de los hechos y garantizó que la víctima va a recibir todo la ayuda que sea necesario.

María Felicia Jiménez sí a va a denunciar a Víctor Rodríguez tras recibir apoyo de Sheinbaum

En medio de la polémica que se ha generado por el video que difundió en el que se exhibe a su esposo Víctor Rodríguez Padilla agrediéndola, María Félix Jiménez informó que sí va a denunciar el funcionario.

Entrevistada en Radiofórmula, la mujer de origen cubano resaltó que será el lunes 29 de junio cuando presente la denuncia penal que corresponde en contra del ex director de Pemex.

Víctor Rodríguez Padilla (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Sobre ello, María Félix Jiménez resaltó que tras dar a conocer el video de la agresión de la que fue víctima, personal de la Secretaría de la Mujer se puso en contacto con ella para ofrecerle el apoyo que requiera.

En ese sentido, refirió que el lunes se reunirá con los servidores públicos de la dependencia para que le indiquen el proceso que se debe realizar para presentar la denuncia contra Víctor Rodríguez Padilla.

Claudia Sheinbaum garantizó ayuda a la esposa de Víctor Rodríguez Padilla

Durante su gira por el estado de Chiapas, Claudia Sheinbaum fue abordada por medios de comunicación, los cuales la cuestionaron sobre la denuncia de María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla.

Ante ello, la mandataria nacional refirió que estaba al tanto de los hechos denunciados y resaltó que la víctima cuenta con toda la ayuda de su administración para proceder en el caso.

Sheinbaum garantiza ayuda a esposa de Víctor Rodríguez Padilla (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Incluso, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la propia María Félix Jiménez para que de considerarlo necesario, presente la respectiva denuncia penal en contra del ex director de Pemex.

No obstante, la presidenta de la República descartó que por los hechos que denunció la afectada, tenga la intención de establecer comunicación directa con el titular del INEEL para abordar el asunto.