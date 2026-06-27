La Secretaría de Energía (Sener) informó que Víctor Rodríguez Padilla no ocupa ningún cargo en el gobierno federal, pues resaltó que no se ha formalizado su llegada al INEEL.

“Si bien se había comunicado que se incorporaría al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), tras su salida de Petróleos Mexicanos, dicha incorporación nunca se formalizó” Sener

Así lo comunicó la dependencia por medio de una tarjeta informativa en la que resaltó que pese al anuncio que se hizo semanas atrás, su arribo al organismo no se hizo oficial.

Sin embargo, a inicios del mes de junio el propio gobierno de México difundió un comunicado en el que informó que Víctor Rodríguez Padilla asumió el cargo como titular del INEEL.

Sener niega que Víctor Rodríguez Padilla sea titular del INEEL

El viernes 26 de junio, María Felicia Jiménez Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, difundió un video en el que se exhibe al funcionario agrediéndola físicamente.

Tras darse a conocer los hechos por los que la víctima pidió ayuda a Claudia Sheinbaum, la Sener emitió un comunicado en el que deslindó Víctor Rodríguez Padilla del gobierno federal.

Lo anterior debido a que el organismo aseveró que pese al anuncio de su arribo al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), su llegada nunca se formalizó.

“No ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla” Sener

En ese sentido, la Sener destacó que a pesar de la información que se difundió semanas atrpas, el ex director de Pemex no está al frente de ningún puesto del servicio público.

Asimismo, sentenció que luego de la denuncia por violencia doméstica que hizo su esposa en su contra, no se tiene contemplado formalizar su nombramiento en el INEEL.

Gobierno de México sí habría oficializado la llegada de Víctor Rodríguez Padilla al INEEL

Pese al deslinde que la Sener hizo en torno al nombramiento de Víctor Rodríguez Padilla como titular del INEEL, el Gobierno de México sí habr´ía oficializado el nombramiento dle funcionario.

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