La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se le dará “toda la ayuda” a la esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, luego de que lo denunció por violencia doméstica.

“Se le va a proporcionar toda la ayuda” Claudia Sheinbaum

Abordada por medios de comunicación, la presidenta resaltó que ya tomó conocimiento de las acusaciones en contra del funcionario que presentó María Felicia Jiménez.

Al insistir en que se le brindará apoyo a la esposa del actual director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, Claudia Sheinbaum la exhortó a que presente una denuncia formal.

Claudia Sheinbaum y Víctor Rodríguez Padilla (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Sheinbaum garantiza ayuda a esposa de Víctor Rodríguez Padilla

El viernes 26 de junio, María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, difundió un video en el que se exhiben momentos en los que el funcionario la agredió.

Por los hechos que se exhiben en la grabación, la víctima dijo temer por las represalias que puedan ejercerse en su contra, debido a lo cual pidió ayuda directa a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante el llamado de la esposa de Víctor Rodríguez Padilla y al ser cuestionada por la petición, Claudia Sheinbaum aseguró que se le va a brindar “toda la ayuda” que necesite en el proceso.

No obstante, al ser cuestionada sobre la posibilidad de establecer comunicación con Víctor Rodríguez Padilla para abordar el tema de la violencia que ejerció, Claudia Sheinbaum negó proceder de esa forma.

Denuncian a Víctor Rodríguez Padilla por violencia doméstica

El exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, fue señalado por violencia familiar por su esposa María Felicia Jiménez, quien difundió el 26 de junio de 2026 videos donde exhibe las agresiones.

Las grabaciones muestran momentos en los que el funcionario ejerció violencia física el 15 de marzo de 2026, pues empujó a su esposa y habría intentado asfixiarla con las manos.

Ex director de @Pemex, el académico Víctor Rodríguez Padilla, es acusado de violencia intrafamiliar.



Su esposa, Maria Felicia Jiménez, subió ayer a Youtube un video explícito de una agresión en su contra, ocurrida el pasado 15 de marzo.

Pide ayuda a la presidenta. pic.twitter.com/lmieSjwmhu — Audelino Macario (@audelinomacario) June 26, 2026

La denunciante pidió apoyo directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien declaró públicamente que se brindará ayuda a la víctima y que podrá presentar querella formal ante autoridades ministeriales.

Cabe destacar que Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección de Pemex el 14 de mayo de 2026 y actualmente encabeza el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).