Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y pidió aplicar “todo el peso de la ley” en el caso de presunta violencia intrafamiliar.

“La Secretaría de las Mujeres entró en comunicación con la víctima y que se aplique la ley, todo el peso de la ley, nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 29 de junio de 2026, la presidenta de México reiteró que su gobierno no protegerá a Víctor Rodríguez Padilla ni a ninguna persona señalada por actos de violencia contra las mujeres.

La Fiscalía de Morelos confirmó la apertura de una carpeta de investigación y trabaja en coordinación con la Secretaría de las Mujeres para brindar protección a la víctima.

Sheinbaum pide intervención de la Fiscalía de Morelos

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que la Fiscalía General del Estado de Morelos debe intervenir en el caso, ya que los hechos ocurrieron en esa entidad.

La presidenta explicó que se trata de un delito de competencia estatal, por lo que corresponde a la fiscalía local determinar la acción penal procedente.

“Tiene que entrar la Fiscalía de Morelos porque fue en el estado de Morelos. Tiene que aplicarse la ley porque no puede haber violencia contra las mujeres” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además, subrayó que la relación o cercanía con funcionarios del gobierno no debe influir en la aplicación de la justicia.

“Aquí no es que alguien sea conocido de uno y entonces se aplique algo distinto. No. Que se aplique la ley y que la Fiscalía de Morelos determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Fiscalía de Morelos abre carpeta de investigación contra Víctor Rodríguez Padilla

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó mediante un comunicado que abrió una carpeta de investigación por el caso de presunta violencia intrafamiliar atribuido a Víctor Rodríguez Padilla.

La dependencia informó que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de las Mujeres y con el Gobierno federal para brindar a la víctima las medidas de protección y garantías necesarias.