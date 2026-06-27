Víctor Rodríguez Padilla, quien fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se separó “de cualquier cargo público” para ser investigado tras ser exhibido por su esposa María Felicia Jiménez Lavie por violencia.

En un comunicado firmado por el mismo funcionario con fecha al 26 de junio de 2026, pide discreción y prudencia para que no se afecte a sus hijos mientras dura el proceso de investigación cuidando que se otorgue el principio de presunción de inocencia.

“Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia” Víctor Rodríguez Padilla

Comunicado de Víctor Rodríguez Padilla (@azucenau/Azucena Uresti)

Víctor Rodríguez Padilla renuncia a cargo, pero Sener asegura que nunca formalizó incorporación a INEEL

El exdirector de Pemex anunció en su comunicado la separación de cualquier cargo público, pese a que la Secretaría de Energía (Sener) descartó su incorporación en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) pues “nunca se formalizó”.

Sin embargo, hasta la redacción de esta nota en la página del Gobierno de México con fecha al 3 de junio aparece el comunicado “El INEEL da la bienvenida a su nuevo Director General, el Dr. Víctor Rodríguez Padilla”.

Gobierno de México comunicó llegada de Víctor Rodríguez Padilla al INEEL (Gobierno de México)

En dicho comunicado señala textualmente que el exfuncionario de Pemex asume el cargo como director general del INEEL con el apoyo de Víctor Alejandro Salcido González e incluso cita que el 1 de junio se llevó a cabo un evento interno para presentarlo ante a la comunidad.

Ahí también se cita al propio Víctor Rodríguez Padilla donde él textualmente dice “asumo con honor y responsabilidad la Dirección General del INEEL” , recibiendo la bienvenida del Grupo Directivo del propio instituto.

María Felicia Jiménez Lavie acompañó a Víctor Rodríguez Padilla a incorporación al INEEL; hay foto que lo prueba

En una entrevista con Juan Pablo Pérez-Díaz para Radio Fórmula, María Felicia Jiménez Lavie había revelado también que Víctor Rodríguez Padilla había recibido la bienvenida al INEEL y ella le había acompañado, citando como prueba una fotografía del evento donde ella le acompañaba.

María Felicia Jiménez Lavie acompaña a Víctor Rodríguez Padilla en evento de incorporación al INEEL (Gobierno de México)