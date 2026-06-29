María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, decidió que denunciará al ex director de Pemex como una enseñanza para sus hijos.

De acuerdo con María Felicia Jiménez, quiere que sus hijos , como futuros hombres, aprendan que la violencia tiene consecuencias.

“Porque soy madre de dos niños, dos futuros hombres de esta sociedad a los cuales les tengo que enseñar que si somos maltratadas habrá consecuencias” María Felicia Jiménez

Asimismo, resaltó que tardó en denunciar porque tenía miedo a las represalias que pudiera tener Víctor Rodríguez Padilla con ella y sus hijos.

María Felicia Jiménez denuncia violencia de Víctor Rodríguez Padilla por sus hijos

María Felicia Jiménez compartió, a través de una carta dirigida a Azucena Uresti, que decidió denunciar la violencia de Víctor Rodríguez Padilla por el bien de sus hijos.

De acuerdo con la esposa del ex director de Pemex, la denuncia no es por venganza o celos, “sino por valentía”, pues tiene mucho miedo de las represalias que podría haber contra ella o sus hijos.

Asimismo, resaltó que como madre de “dos futuros hombres”, sabe que tiene que enseñarles que cuando no se respeta a las personas, en especial a las mujeres, habrá consecuencias.

“Porque soy madre de dos niños, dos futuros hombres de esta sociedad a los cuales les tengo que enseñar que a las personas se les respeta, en especial a las mujeres y que si somos maltratas habrá consecuencias” María Felicia Jiménez

María Felicia Jiménez reconoció que la violencia que sufrió en marzo pasado dentro de su casa y en compañía de su hijo pequeño fue lo que la impulsó a tomar la decisión de denunciar.

Esto ya que notó que su hijo comenzó a replicar actitudes que “no son para su edad” y estaba aprendiendo que a su mamá “se le puede gritar, se le puede humillar, se le puede pegar”.

“Porque si yo aguanto, él aprende a que aguantar es normal. Y yo no quiero esa enseñanza para ninguno de mis dos hijos. Yo quiero que crezca sabiendo que a mamá se le ama, se le trata con cariño y sobre todo se le respeta” María Felicia Jiménez

María Felicia Jiménez quiere que sus hijos aprendan a respetar y valorar a la mujer

Por otra parte, María Felicia Jiménez compartió que sufrió violencia física, económica y emocional por parte de Víctor Rodríguez Jiménez y reiteró que no quiere que sus hijos aprendan eso.

La aún esposa de Víctor Rodríguez Jiménez compartió que el ex director de Pemex la violentó desde que empezó a minimizar su esfuerzo como mujer, madre y profesionista.

“Al inicio de mi relación con el Dr. Víctor todo fue color de rosa, pero con el tiempo las cosas cambiaron, me hizo sentir menos, por ser mestiza, por ser emigrante, por ser mujer, por no tener contactos importantes en el ámbito político del país, por no aportar casi dinero a la casa en comparación a él” María Felicia Jiménez

Recordó que es una docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Escuela Militar de Ingeniería; sin embargo, él minimizó su trabajo e incluso la amenazó con quitarle el trabajo con sólo una llamada.

Con ello, recordó que no importan los estudios, el trabajo o los logros porque “cuando hay una dinámica de poder, te hacen sentir que nada de esos es suficiente y que no vales” María Felicia Jiménez

Por ello, decidió denunciar a Víctor Rodríguez Padilla, para que sus hijos no aprendan que soportar la violencia es normal.

Asimismo, resaltó que quiere que sus hijos aprendan que a una mujer se le trata con cariño y respeto y que el trabajo de una mujer vale, ya sea en un aula, en el gobierno, en casa.