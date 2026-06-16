Laura Itzel Castillo agradeció públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por su reciente designación como titular de la Secretaría de las Mujeres.

“Agradezco profundamente la distinción que me ha conferido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al designarme como próxima titular de la Secretaría de Mujeres”. Laura Itzel Castillo, próxima titular de la Secretaría de Mujeres

A través de un mensaje en redes sociales, la todavía senadora se dijo honrada de haber sido elegida para dar continuidad a las causas en favor de las mujeres en el país.

El nombramiento de Laura Itzel Castillo ocurre casi dos meses después desde que Citlalli Hernández dejó la Secretaría de las Mujeres el pasado 16 de abril de 2026.

¿Cuándo asumirá Laura Itzel Castillo como titular de la Secretaría de las Mujeres?

En su mensaje, Laura Itzel Castillo detalló que asumirá oficialmente la titularidad de la Secretaría de las Mujeres una vez que concluya su encargo como presidenta del Senado.

“Quiero dejar claro que hasta el 31 de agosto mantengo una responsabilidad fundamental como presidenta de la Cámara de Senadoras y Senadores”, señaló Castillo.

Asimismo, recordó que actualmente preside los trabajos de la Comisión Permanente del Honorable Consejo de la Unión, por lo que dará continuidad a sus actividades debido a su importancia legislativa.

Finalmente, Laura Itzel Castillo dijo que este nuevo compromiso será asumido con convicción, entusiasmo y determinación, haciendo énfasis en que las mujeres son el pilar de la sociedad.