María Felicia Jiménez reveló que el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, no sólo ejerció violencia en su contra, sino también hacia sus hijos.

“Al grande me lo violentaba psicológicamente ¿Por qué? Porque lo ignoraba, llegaba a la casa y era incapaz de saludarlo, si hacía desayuno o algo de comer era incapaz de brindarle, era incapaz de dirigirle la palabra, era incapaz de mirarlo y eso como mamá duele duele y duele lo que nadie se imagina” María Felicia Jiménez

En entrevista con Deyanira Pérez, señaló que su hijo mayor ha sido sistemáticamente ignorado, mientras que el menor —de tres años y de relación directa con Víctor Rodríguez Padilla— fue empujado en al menos una ocasión y ha quedado emocionalmente desatendido.

María Felicia Jiménez subrayó que su mayor preocupación es el bienestar de sus hijos, motivo por el cual decidió denunciar pese al miedo a represalias.

María Felicia Jiménez revela violencia de Víctor Rodríguez Padilla contra sus hijos

En entrevista para Deyanira Pérez, María Felicia Jiménez reveló que sus hijos no han quedado fuera de la violencia que ejerció Víctor Rodríguez Padilla en su contra.

De acuerdo con María Felicia Jiménez, su hijo mayor ha sido sistemáticamente ignorado por Víctor Rodríguez Padilla, al punto de ni siquiera saludarlo.

“Al grande me lo violentaba psicológicamente ¿Por qué? Porque lo ignoraba, llegaba a la casa y era incapaz de saludarlo, si hacía desayuno o algo de comer era incapaz de brindarle, era incapaz de dirigirle la palabra, era incapaz de mirarlo y eso como mamá duele duele y duele lo que nadie se imagina”, dijo.

Por otra parte, compartió que su hijo menor del que el ex director de Pemex es padre biológico, fue empujado en al menos una ocasión por su padre.

Asimismo, resaltó que desde que se separó de Víctor Rodríguez Padilla en marzo pasado, se ha desentendido emocionalmente de su hijo y sólo ha aportado económicamente para su manutención.

Sin embargo, no se ha encargado emocionalmente del menor de 3 años de edad, pues, según María Felicia Jiménez, no pregunta por su bienestar o si ha resultado afectado por la separación.

“Al pequeño me lo empujó en una ocasión estando muy pequeñito y lo cual me dolió muchísimo…él no pregunta si está bien, él no pregunta si esto lo ha afectado, él no pregunta cómo es su comportamiento durante el día” María Felicia Jiménez

Cabe destacar que la mayor preocupación de María Felicia Jiménez en el caso de violencia que ha sufrido por parte de Víctor Rodríguez Padilla es el bienestar de sus hijos.

Por este motivo, ella se decidió a denunciar a pesar del miedo a las represalias, pues notó que su hijo menor ya estaba repitiendo actitudes y frases violentas que veía en casa y aprendiendo que a su madre “se le puede gritar, se le puede humillar y se le puede pegar”.