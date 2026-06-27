La Fiscalía de Morelos informó que ha abierto una carpeta de investigación contra Víctor Rodríguez Padilla por los presuntos actos de violencia denunciados por su esposa María Felicia Jiménez.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que la investigación inició tras la circulación de un video en YouTube que trascendió a redes sociales, donde se observa la agresión de Víctor Rodríguez Padilla a su esposa.

De acuerdo con la información, la agresión habría sucedido al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, por lo que la Fiscalía de Morelos ha atraído el caso.

Fiscalía de Morelos investiga a Víctor Rodríguez Padilla tras denuncia de María Felicia Jiménez (@Fiscalia_Mor)

Fiscalía de Morelos inicia investigación contra Víctor Rodríguez Padilla tras denuncia de María Felicia Jiménez

Tras la divulgación de un video donde presuntamente se observa a Víctor Rodríguez Padilla agredir a su esposa, la Fiscalía de Morelos inició una carpeta de investigación contra el exdirector de Pemex.

En una reciente entrevista, María Felicia Jiménez declaró que hizo público el video de la agresión por parte de Víctor Rodríguez Padilla ya que temía por su integridad y la de sus hijos.

Por lo anterior, la Fiscalía de Morelos señaló que, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, comenzó un intercambio de información para garantizar medidas de protección a la víctima.

María Felicia Jiménez reveló que, luego de recibir el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó una denuncia formal contra su esposo. No la había presentado debido a su posición en el gobierno.

Siendo ella de origen cubano, María Felicia Jiménez denunció que Víctor Rodríguez Padilla la amenazaba frecuentemente con quitarle al niño o mandarla de regreso a Cuba para mantenerla bajo coacción.

Asimismo, la también ingeniera afirmó que Víctor Rodríguez Padilla siempre hizo uso de su poder político y económico para amedrentarla, asegurándole que “a él no le iba a pasar nada” por sus influencias.