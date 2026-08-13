Carlos Gutiérrez Mancillo se negó a disculparse con Arturo Ávila luego de los jaloneos e insultos que se dieron en el Patio del Federalismo del Senado, este miércoles 12 de agosto de 2026.

En entrevista con Juan Becerra, Carlos Gutiérrez Mancillo defendió su actuar al decir que solo estaba defendiendo a México, por lo que, a su parecer, no debe pedir disculpas.

“Las formas podrán gustarnos o podrán ser mejorables. No somos perfectos, no somos santos, los santos están en las iglesias”. Carlos Gutiérrez Mancillo

Arturo Ávila tras pleito con Carlos Gutiérrez (Michelle Rojas)

Carlos Gutiérrez Mancilla defiende su actuar y se niega a disculparse con Arturo Ávila

Carlos Gutiérrez Mancilla afirmó categóricamente que no se disculpará con Arturo Ávila, argumentando que hacerlo sería aceptar que cometió algo incorrecto, pero él solo estaba actuando en defensa de México.

Al referirse a su protesta, Carlos Gutiérrez Mancilla admitió que podrían ser perfectibles; sn embargo, asegura que sus acciones representan a sus votantes, quienes desean una oposición “fuerte y firme”.

Respecto a si estaría dispuesto a disculparse con la ciudadanía, Carlos Gutiérrez Mancilla dijo que lo haría si alguno se hubiera sentido ofendido. Hasta el momento, solo habría recibido mensajes de apoyo.

Por otra parte, Carlos Gutiérrez Mancilla dijo que Arturo Ávila es quien tiene la obligación de pedir perdón a la sociedad mexicana, por defender al “narcorégimen” y fallarle a las nuevas generaciones.

El legislador del PRI aclaró que la disculpa de Arturo Ávila no debe ser por el altercado que se dio en el Senado, sino por su actuación política general ante la sociedad mexicana.