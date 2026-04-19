El grupo juvenil de Somos Impacto MX realizó una protesta frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir la renuncia de su titular, Rosario Piedra Ibarra.

Esto bajo la denuncia de abandono y traición a las víctimas y familiares de las 133 mil 207 personas desaparecidas en México al día de hoy, sábado 18 de abril 2026.

Jóvenes de Somos Impacto MX exigen la renuncia de Rosario Piedra Ibarra con protesta frente a la CNDH

Los manifestantes de Somos Impacto MX exigen la renuncia de Rosario Piedra Ibarra por crisis de desapariciones en México.

Denuncian que Rosario Piedra Ibarra ha priorizado la defensa del gobierno federal por encima de la protección de las víctimas, ignorando la gravedad de las desapariciones forzadas en el país.

🪧⚠️ El sector juvenil de Somos México alzó la voz frente al Centro Nacional de Derechos Humanos para exigir la renuncia inmediata de Rosario Piedra. 📢🔥 Critican la negativa a reconocer la gravedad de la crisis de desapariciones en el país. 🇲🇽#FórmulaNoticias con Michelle… pic.twitter.com/WQHZz3zNLi — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 18, 2026

Jóvenes de Somos Impacto MX sostienen que la actual gestión de la CNDH invisibiliza la crisis de violencia y traiciona su mandato constitucional al no confrontar al Estado.

Daniel Hernández Trejo, integrante de Somos Impacto MX, lamentó el rechazo gubernamental y de la CNDH al Informe del CED de la ONU argumentando supuesta injerencia extranjera.

Afirmó que “no es defensa de la soberanía, como el gobierno lo quiere vender. Es negar la gravedad del dolor”.

“La CNDH encabezada hoy por Rosario Piedra Ibarra no acompaña a las víctimas, las invisibiliza descalificando a la ONU, rechazando el comunicado y la llamada de alerta del Comité contras la desaparición forzada, protegiendo al Estado, en lugar de confrontarlo” Daniel Hernández Trejo

Somos Impacto MX critica que Rosario Piedra Ibarra solo quiere ocultar crisis de desapariciones

Durante el acto simbólico, utilizaron prendas y tierra para visibilizar el sufrimiento de las familias de los desaparecidos.

Además de representar la lucha de las organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas.

A través de mantas, Jóvenes de Somos Impacto MX criticaron el rechazo de la institución hacia las alertas de la ONU .

Los manifestantes denuncian que la omisión gubernamental frente a la crisis de desapariciones en México solo sirve para ocultar una tragedia nacional.

Según los inconformes, ignorar la magnitud de este problema invisibiliza el sufrimiento de incontables hogares que buscan justicia.

Jóvenes de Somos Impacto MX destacan que al minimizar la situación, se profundiza el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos en un contexto de violencia.