Un sismo de magnitud 4.4 se registró hoy 10 de junio de 2026 a las 17:36 horas en Guerrero con epicentro a 12 kilómetros al suroeste de San Marcos, según el Servicio Sismológico Nacional.

El temblor se percibió en la CDMX, aunque no ameritó la activación de la alerta sísmica.

Aunque el temblor fue moderado, las autoridades mantienen vigilancia en la región para descartar afectaciones.

El evento recordó la importancia de los protocolos de prevención en zonas sísmicas.

Sismo hoy: temblor en San Marcos, Guerrero; se sintió en CDMX (Captura de Pantalla)

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