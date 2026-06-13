Un sismo de magnitud 4.5 se registró hoy 13 de junio de 2026 a las 01:50 horas en Oaxaca, con epicentro a 70 kilómetros al sureste de Pinotepa Nacional, según el Servicio Sismológico Nacional.

El temblor en Pinotepa Nacional no ameritó la activación de la alerta sísmica.

Aunque el temblor fue moderado, las autoridades mantienen vigilancia en la región para descartar afectaciones.

El evento recordó la importancia de los protocolos de prevención en zonas sísmicas.

SISMO Magnitud 4.5 Loc. 70 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 13/06/26 01:50:12 Lat 15.83 Lon -98.44 Pf 5 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 13, 2026

Nota en desarrollo, en breve más información