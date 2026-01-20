Claudia Sheinbaum confirmó que sostuvo una reunión con Luisa Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán en Palacio Nacional.

De acuerdo con la presidenta, los recibió ya que tenía mucho tiempo sin verlos; sin embargo, se trató de una reunión únicamente para saludarse.

Sheinbaum se reunió con Luisa Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán para saludarse

Desde su mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió que la reunión que sostuvo con Luisa Alcalde, líder nacional de Morena, en Palacio Nacional, fue para “saludarnos”.

“Los invité, vinieron a platicar. No los había visto hace tiempo, esencialmente… me buscaron y los saludé” Claudia Sheinbaum

Dicho encuentro, en el que también participó Andrés Manuel López Beltrán, Secretario de Organización de Morena, platicaron sobre “lo que han estado haciendo”.

Sin embargo, resaltó que no se tocaron temas legislativos, esto a pregunta expresa sobre si se habló sobre la reforma electoral.

Este martes líderes de las diferentes bancadas aliadas de Morena se reunirán en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para tratar el tema de la reforma electoral, en la que se propone la eliminación de la representación plurinominal.

Luisa Alcalde y Andrés Manuel López Beltran fueron por la opinión de Sheinbaum

Por otra parte, la presidenta compartió que la reunión que sostuvo con Andrés Manuel López Beltrán y Luisa Alcalde fue porque ellos la buscaron para platicar.

Asimismo, resaltó que los morenistas querían informarle qué es y cómo lo están haciendo, así como recibir su opinión sobre distintas temáticas.

Sin embargo, reiteró que esta reunión no fue partidista, pues ella es “presidenta de todas las mexicanas y mexicanos”.

“Ellos quisieron informarme qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Obviamente yo soy la presidenta de todos las mexicanas y mexicanos pero los recibí para escuchar lo que están haciendo, tomaron mi opinión y nos saludamos” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que la noche del lunes 19 de enero, Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional también con: