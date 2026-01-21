Luisa Alcalde, líder nacional de Morena, aclaró las razones por las que visitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La morenista compartió “la primicia” de lo que trató con Claudia Sheinbaum para terminar con el “sospechosismo”.

Esto luego de la reunión a la que acudió en compañía con Andrés Manuel López Beltrán del pasado lunes 19 de enero.

Luisa Alcalde Revela motivo de visita a Claudia Sheinbaum con una primicia

Luisa Alcalde señaló que, ante la presencia de “sospechosismo” sobre su visita a Palacio Nacional con Andrés Manuel López Beltrán del lunes 19 de enero, compartiría la primicia de la temática de la reunión con Claudia Sheinbaum.

La líder de Morena, Luisa Alcalde, señaló que la visita fue para informarle el inicio de la Escuela Municipalista del partido guinda en Morelos durante el fin de semana.

“Fuimos a informarle, entre otras cosas, que este fin de semana arrancamos en Morelos, la Escuela Municipalista de Morena, con la presencia de los primeros 100 alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas municipales” Luisa Alcalde

Asimismo, resaltó que este programa cuenta con los primeros 100 participantes, entre alcaldes, alcaldesas; presidentes y presidentas municipales del municipio.

¿Qué es la Escuela Municipalista de Morena?

De acuerdo con Luisa Alcalde, la Escuela Municipalista de Morena es un programa de capacitación para los y las presidentas municipales en temas de administración y bien gobierno.

Este programa también servirá para fortalecer la identidad del partido a nivel municipal y promover que se sigan acciones que atiendan las necesidades de la población, aseguró Alcalde.