La nueva dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Ariadna Montiel, advirtió que aspirantes a candidatos en elecciones 2027 deberán tener “trayectoria impecable”.

Montiel apuntó que aunque se salga alto en las encuestas, si se tiene certeza de corrupción “no serán candidatos” para las elecciones 2027.

Ariadna Montiel sostiene que aspirantes a elecciones 2027 deberán tener “trayectoria impecable”

Durante el Congreso Nacional Extraordinario de Morena encabezado por Ariadna Montiel como su nueva dirigente, se habló de las elecciones 2027 por la que se han destapado varios candidatos.

Ante ello, Ariadna Montiel dejó claro que aquellos aspirantes de Morena que busquen sumarse a las elecciones 2027 deberán tener una “trayectoria impecable” para participar.

Por otra parte, apuntó que aunque el aspirante tenga altos niveles en las encuestas de morena para ser candidatos, no se les hará valer si hay “certeza” de que tiene actos de corrupción.

“Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no serán candidatos”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

Montiel recordó que Morena no “admite excepciones” en actos de corrupción.

Ariadna Montiel llama a no usar encuestas como “búsqueda de fama” ni poder

La dirigente nacional externó que aspirantes a las elecciones 2027 deberán tener “trayectoria impecable”, pero también aclaró las encuestas que Morena realizará para los mejores candidatos.

Ariadna Montiel externó que para los que busquen ser candidatos en las elecciones 2027, no deberán usar las encuestas de Morena como “búsqueda de fama” y tampoco como una nuestra de poder.

Recordando que números altos en las encuestas deben ser traducidos como honestidad, cercanía y conocimiento “del territorio para gobernar”.